شرکت آب و فاضلاب استان ایلام در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: آب برخی از مناطق شهر ایلام به علت اجرای عملیات عمرانی از سوی شهرداری و لزوم جا به جایی خط انتقال آب، قطع خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ در این اطلاعیه آمده است:

به اطلاع ساکنان محترم بلوار دانشجو، مجتمع‌های مسکونی رو به روی دانشگاه آزاد و کوچه‌های مجاور، بلوار ابوالفضل و بلوار صیاد شیرازی تا بلوار شهرداری شهر ایلام می‌رساند: امروز سه‌شنبه، ۲۲ مهرماه ۱۴۰۴، به علت اجرای عملیات عمرانی از سوی شهرداری و لزوم جا به جایی خط انتقال آب در این محدوده، از ساعت ۱۴ تا ۱۶ با افت فشار و قطعی موقت آب مواجه خواهند شد.

از مشترکین گرامی درخواست می‌شود؛ ضمن صرفه‌جویی در مصرف آب، تمهیدات لازم برای ذخیره آب مورد نیاز در این بازه زمانی را در نظر بگیرند.

روابط‌عمومی شرکت آب و فاضلاب استان ایلام