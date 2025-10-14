به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از قاهره؛ شهرداری غزه خواستار بازگشایی جاده‌های اصلی برای آواربرداری و آغاز بازسازی شد.

سخنگوی شهرداری غزه تأیید کرد که بازسازی و آواربرداری بدون بازگشایی خیابان‌های اصلی شهر غزه امکان‌پذیر نیست.

سخنگوی شهرداری غزه به رسانه‌ها گفت: در نتیجه جنگ اسرائیل، ۵۰ میلیون تُن آوار وجود دارد.

مهندس کریم الکسار، هماهنگ‌کننده کل کمیته بازسازی غزه اعلام کرد: مرحله سوم بازسازی نوار غزه ممکن است تا سه سال به طول انجامد و هزینه‌ای در حدود ۳۰ میلیارد دلار داشته باشد؛ این مبلغ علاوه بر ۲۳ میلیارد دلار هزینه دو مرحله نخست است که در مجموع به ۵۳ میلیارد دلار می‌رسد.

وی در گفت‌و‌گو با برنامه «حرف آخر» که از شبکه تلویزیونی ON TV مصر پخش می‌شود، افزود: در مرحله سوم علاوه بر واحد‌های مسکونی ساخته شده در مراحل اول و دوم، ۲۰۰ هزار واحد مسکونی دائمی دیگر نیز ساخته خواهد شد و تعداد کل واحد‌ها در این دو بخش به ۴۶۰ هزار واحد خواهد رسید.

الکسار گفت: زیرساخت‌های نوار غزه از جمله جاده‌ها، بخش بهداشت، بیمارستان‌ها، آموزش و پرورش و سایر بخش‌ها در فاز‌های اول و دوم تکمیل خواهد شد.

وی افزود: طرح بازسازی بر مشارکت خود مردم فلسطین متکی خواهد بود، به طوری که خود فلسطینی‌ها کشورشان را بازسازی و آباد خواهند کرد.