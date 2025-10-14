پخش زنده
نقشههای هواشناسی نشان میدهد که استان آذربایجان غربی تا پایان هفته جاری جوی نسبتا آرام و پایدار با وزش بادهای ملایم را تجربه خواهد کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مهاباد، بر اساس آخرین بررسی نقشههای هواشناسی توسط اداره کل هواشناسی آذربایجان غربی، از سهشنبه تا شنبه آینده جوی نسبتا آرام و پایدار در منطقه پیشبینی میشود.
در طول این هفته، آسمان استان عمدتا صاف تا قسمتی ابری پیشبینی شده و وزش باد در ساعات بعدازظهر در برخی روزها به ویژه در جنوب استان و نواحی شرقی با شدت نسبی همراه خواهد بود. همچنین احتمال بارش باران در جنوب استان وجود دارد، اما این بارشها به طور کلی پراکنده و کمدامنه خواهند بود و تغییرات دمایی محسوسی در استان ایجاد نمیکنند.
این شرایط جوی پایدار تا پایان هفته ادامه داشته و هوای استان از نظر دما و وضعیت باد، شرایطی نسبتا معتدل و مطلوب خواهد داشت که مناسب فعالیتهای روزمره و تردد در جادهها است.