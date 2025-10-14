به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، سرهنگ غلامرضا برزگر گفت: در پی دریافت خبری مبنی بر استخراج ارز دیجیتال به صورت غیر مجاز در شهر زارچ، ماموران پلیس هماهنگی قضایی را به عمل آوردند.

وی افزود: ماموران به محل اعزام و در بازرسی از یک مغازه، ۱۵ دستگاه ماینر قاچاق را کشف و یک متهم را به مراجع قانونی معرفی کردند.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی استان یزد یادآور شد: ماینر‌های کشف شده تحویل سازمان تعزیرات حکومتی استان یزد شد.