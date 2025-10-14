آمادگی کامل و هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی و خدمات رسان، رمز موفقیت در کاهش خسارات ناشی از حوادث و حفظ امنیت مردم است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ علی اصغر ایرجی فرماندار خور و بیابانک در جلسه مدیریت بحران شهرستان گفت: با توجه به شرایط اقلیمی و جغرافیایی شهرستان، تنها از طریق آمادگی کامل و تعامل مستمر بین همه نهاد‌های مسئول می‌توان خسارات ناشی از بحران‌ها را به حداقل رساند و امنیت و آرامش مردم را حفظ کرد.

وی با اشاره به اهمیت آموزش عمومی، اطلاع‌رسانی به‌موقع، به‌روزرسانی تجهیزات امدادی و اجرای مانور‌های آمادگی، از اعضای جلسه بحران، شهرداران و دهیاران خواست تا با شناسایی نقاط حادثه‌خیز و اطلاع‌رسانی سریع، نقش مؤثری در مدیریت بحران ایفا کنند. ‬‬

برای ارتقای ایمنی محورها، خط کشی بیش از ۲۰۰ کیلومتر از راه‌های اصلی شهرستان خور و بیابانک با بیش از ۴۰ میلیارد ریال هزینه اجرا شد.

مهدی طاهری، رئیس اداره راهداری و حمل و نقل جاده‌ای شهرستان خوروبیابانک، گفت: در این مرحله، محور‌های سه راهی جندق به معلمان، خور به طبس و همچنین روکش‌های جدید محور خور به سه راهی جندق خط کشی شد.

اصلاح میدان ۵ قوم بویین میاندشت ومیدان ورودی شهر افوس ضروری است.

فرماندار بویین میاندشت در جلسه شورای ترافیک بویین میاندشت گفت: طبق بررسی‌های انجام شده میدان ۵ قوم شهر بویین میاندشت ومیدان ورودی شهر افوس از نظر هندسی اشکالات اساسی دارند.

محمود درویشی همچنین افزود: برای عبور ایمن دانش آموزان از عرض خیابان‌ها ومعابر ضروری و هرکجا نیاز ضروری است علائم راهنمایی و رانندگی نصب و خطوط عبور عابران و دانش آموزان رنگ آمیزی شود.