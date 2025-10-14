پخش زنده
امروز: -
آمادگی کامل و هماهنگی میان دستگاههای اجرایی و خدمات رسان، رمز موفقیت در کاهش خسارات ناشی از حوادث و حفظ امنیت مردم است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ علی اصغر ایرجی فرماندار خور و بیابانک در جلسه مدیریت بحران شهرستان گفت: با توجه به شرایط اقلیمی و جغرافیایی شهرستان، تنها از طریق آمادگی کامل و تعامل مستمر بین همه نهادهای مسئول میتوان خسارات ناشی از بحرانها را به حداقل رساند و امنیت و آرامش مردم را حفظ کرد.
وی با اشاره به اهمیت آموزش عمومی، اطلاعرسانی بهموقع، بهروزرسانی تجهیزات امدادی و اجرای مانورهای آمادگی، از اعضای جلسه بحران، شهرداران و دهیاران خواست تا با شناسایی نقاط حادثهخیز و اطلاعرسانی سریع، نقش مؤثری در مدیریت بحران ایفا کنند.
برای ارتقای ایمنی محورها، خط کشی بیش از ۲۰۰ کیلومتر از راههای اصلی شهرستان خور و بیابانک با بیش از ۴۰ میلیارد ریال هزینه اجرا شد.
مهدی طاهری، رئیس اداره راهداری و حمل و نقل جادهای شهرستان خوروبیابانک، گفت: در این مرحله، محورهای سه راهی جندق به معلمان، خور به طبس و همچنین روکشهای جدید محور خور به سه راهی جندق خط کشی شد.
اصلاح میدان ۵ قوم بویین میاندشت ومیدان ورودی شهر افوس ضروری است.
فرماندار بویین میاندشت در جلسه شورای ترافیک بویین میاندشت گفت: طبق بررسیهای انجام شده میدان ۵ قوم شهر بویین میاندشت ومیدان ورودی شهر افوس از نظر هندسی اشکالات اساسی دارند.
محمود درویشی همچنین افزود: برای عبور ایمن دانش آموزان از عرض خیابانها ومعابر ضروری و هرکجا نیاز ضروری است علائم راهنمایی و رانندگی نصب و خطوط عبور عابران و دانش آموزان رنگ آمیزی شود.