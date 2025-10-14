پروانه استاندارد ۶۳ کالای بی کیفیت که قبلا تاییدیه استاندارد را دریافت کرده بودند، طی نیمه نخست امسال در خراسان رضوی تعلیق شده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، مرکز خراسان رضوی، مدیر کل استاندارد خراسان رضوی در جمع خبرنگاران گفت: در بازه زمانی یاد شده، سه هزار بازدید و نمونه برداری از واحد‌های تولیدی و صنفی استان انجام شد که البته بخش عمده تاییدیه‌های ۶۳ پروانه تعلیق شده با رفع اشکالات، تاییدیه را دریافت کرده‌اند.

حامد محمدی افزود: ۱۳۲ پروانه استاندارد جدید در شش ماه نخست امسال برای کالا‌های تولیدی استان صادر و همچنین ۸۱۲ پروانه استاندارد نیز در قالب بازدید‌های دوره‌ای تمدید شده است.

وی بیان کرد: در این مدت ۸۲ اظهارنامه وارداتی برای برنج در اداره کل استاندارد صادر و تقریبا برای همه این اظهارنامه ها، گواهینامه انطباق صادر شده است.

مدیر کل استاندارد خراسان رضوی گفت: هم اینک برای تولید سه هزار و ۱۵۸ قلم کالا در استان تاییدیه استاندارد صادر شده است.

محمدی بیان کرد: تولید نان به صورت صنعتی و حجیم مشمول استاندارد اجباری است و فعلا تولید سنتی نان مشمول استاندارد اجباری نشده است، اما مواد اولیه تولید نان باید استاندارد اجباری را رعایت کنند.

وی اظهار کرد: چندین جلسه برای آشنایی مدیران مهدکودک و پیش دبستانی‌های استان با ضوابط استاندارد برگزار شده است و اکنون نظارت بر تجهیزات بازی در مهدکودک‌ها به شدت پیگیری می‌شود.

مدیر کل استاندارد خراسان رضوی ادامه داد: ۱۳۲ آزمایشگاه همکار استاندارد و هفت استاندارد در حوزه اندازه شناسی با این اداره کل همکاری دارند.

محمدی اظهار کرد: نخستین فایده استاندارد حمایت از صنعت، رشد و توسعه اقتصادی و پس از آن حفظ کیفیت و حقوق مصرف کننده و توسعه پایدار است.

وی ضمن تبریک ۲۲ مهر، روز جهانی استاندارد به همه دست اندرکاران این حوزه افزود: مولفه‌های استاندارد‌ها کمک می‌کنند بهره وری به طور چشمگیری در تولید و صنعت مورد توجه قرار گیرد و از طرفی مردم نیز از نتیجه این محصول استاندارد برخوردار می‌شوند.

هزار و ۶۷ قلم کالا و خدمات در کشور مشمول استاندارد اجباری است و هم اکنون هزار و ۹۵۳ واحد تولیدی و خدماتی در خراسان رضوی پروانه استاندارد دارند.