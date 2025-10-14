تعلیق پروانه استاندارد ۶۳ کالای بیکیفیت در خراسان رضوی
پروانه استاندارد ۶۳ کالای بی کیفیت که قبلا تاییدیه استاندارد را دریافت کرده بودند، طی نیمه نخست امسال در خراسان رضوی تعلیق شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما
، مرکز خراسان رضوی، مدیر کل استاندارد خراسان رضوی در جمع خبرنگاران گفت: در بازه زمانی یاد شده، سه هزار بازدید و نمونه برداری از واحدهای تولیدی و صنفی استان انجام شد که البته بخش عمده تاییدیههای ۶۳ پروانه تعلیق شده با رفع اشکالات، تاییدیه را دریافت کردهاند.
حامد محمدی افزود: ۱۳۲ پروانه استاندارد جدید در شش ماه نخست امسال برای کالاهای تولیدی استان صادر و همچنین ۸۱۲ پروانه استاندارد نیز در قالب بازدیدهای دورهای تمدید شده است.
وی بیان کرد: در این مدت ۸۲ اظهارنامه وارداتی برای برنج در اداره کل استاندارد صادر و تقریبا برای همه این اظهارنامه ها، گواهینامه انطباق صادر شده است.
مدیر کل استاندارد خراسان رضوی گفت: هم اینک برای تولید سه هزار و ۱۵۸ قلم کالا در استان تاییدیه استاندارد صادر شده است.
محمدی بیان کرد: تولید نان به صورت صنعتی و حجیم مشمول استاندارد اجباری است و فعلا تولید سنتی نان مشمول استاندارد اجباری نشده است، اما مواد اولیه تولید نان باید استاندارد اجباری را رعایت کنند.
وی اظهار کرد: چندین جلسه برای آشنایی مدیران مهدکودک و پیش دبستانیهای استان با ضوابط استاندارد برگزار شده است و اکنون نظارت بر تجهیزات بازی در مهدکودکها به شدت پیگیری میشود.
مدیر کل استاندارد خراسان رضوی ادامه داد: ۱۳۲ آزمایشگاه همکار استاندارد و هفت استاندارد در حوزه اندازه شناسی با این اداره کل همکاری دارند.
محمدی اظهار کرد: نخستین فایده استاندارد حمایت از صنعت، رشد و توسعه اقتصادی و پس از آن حفظ کیفیت و حقوق مصرف کننده و توسعه پایدار است.
وی ضمن تبریک ۲۲ مهر، روز جهانی استاندارد به همه دست اندرکاران این حوزه افزود: مولفههای استانداردها کمک میکنند بهره وری به طور چشمگیری در تولید و صنعت مورد توجه قرار گیرد و از طرفی مردم نیز از نتیجه این محصول استاندارد برخوردار میشوند.
هزار و ۶۷ قلم کالا و خدمات در کشور مشمول استاندارد اجباری است و هم اکنون هزار و ۹۵۳ واحد تولیدی و خدماتی در خراسان رضوی پروانه استاندارد دارند.