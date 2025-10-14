پخش زنده
وزش باد در شهرهای آبادان و خرمشهر باعث برخاستن گرد و خاک محلی خواهد شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ مدیرکل هواشناسی خوزستان گفت: بررسی نقشههای پیش یابی هواشناسی تا پایان هفته جوی نسبتا پایدار را نشان میدهد.
محمد سبزه زاری افزود: در این مدت پدیده غالب وزش باد در ساعات بعد از ظهر میباشد که بویژه امروز و فردا در نیمه جنوبی، غربی و بخشهایی از مرکز شاهد وزش باد متوسط همراه با تندبادهای لحظهای خواهیم بود، که برخاستن گرد و غبار محلی نیز دور از انتظار نیست.
او ادامه داد: امروز دما روند افزایشی خواهد داشت و سپس تا پایان هفته تغییرات خیلی محسوس نیست.
مدیرکل هواشناسی خوزستان گفت: طی امروز تا اواخر وقت چهارشنبه شمال خلیج فارس مواج و طی روز پنجشنبه نیمه مواج پیش بینی میشود.
در شبانه روز گذشته آبادان و رامشیر با دمای ۳۸ و ایذه با دمای ۱۱.۲ درجه سانتیگراد به ترتیب گرمترین وخنکترین نقاط استان گزارش شدهاند.