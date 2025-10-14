به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی در جلسه بنیاد تعاون زندان گفت: با تدابیر اتخاذ شده حدود ۱۰۰۰ نفر زندانی در کارگاه‌های داخل زندان مشغول حرفه آموزی و اشتغال هستند و از این محل درآمدی هم برای آنان حاصل شده است که بسیار خوب و امیدوارکننده هست و کمک می‌کند تا اصلاح و بازپروری مددجویان با کیفیت بالایی پیش رود.

ناصر عتباتی هدف از راه‌اندازی کارگاه‌های داخل زندان را توانمندسازی زندانیان و ایجاد هویت جدید برای آنان عنوان کرد و افزود: اگر مهارت زندانیان در دوران حبس افزایش یابد، قطعاً احتمال بازگشت آنان به چرخه جرم کاهش می‌یابد.

عتباتی گفت: رسانه‌ها به نحو شایسته موضوع اشتغال زندانیان و تاثیرات آن در اجتماعی کردن زندانیان را تبیین نمایند تا بتوان از ظرفیت‌های بیشتری در سطح جامعه برای اشتغال بهره برد.

مدیرکل زندان‌های آذربایجان غربی هم از فعالیت ۱۵ کارگاه تولیدی و آموزشی در زندان مرکزی ارومیه خبر داد و گفت: در حال حاضر زندانیان در رشته‌های مختلف در کارگاه‌های داخل زندان‌های استان از جمله صنایع‌دستی، مبل‌سازی، نجاری، فرش‌بافی، تعمیرات، شیرینی‌پزی و خیاطی مشغول به کار هستند.

مراد فتحی گفت: زندانیان پس از گذراندن دوره‌های مهارت‌آموزی، از سوی اداره‌کل فنی و حرفه‌ای گواهینامه معتبر دریافت می‌کنند که با استفاده از آن می‌توانند از تسهیلات اشتغال بهره‌مند شده و پس از آزادی نیز درآمدزایی کنند.

وی ابراز امیدواری کرد: با توسعه برنامه‌های اصلاحی و آموزشی، روند ورود پرونده‌ها به دستگاه قضایی کاهش یافته و زمینه بازگشت دوباره زندانیان به زندان از بین می‌رود.

دومین تور رسانه‌ای - نظارتی دادگستری آذربایجان غربی که از ساعت ۸ صبح شروع شده بود ساعت ۱۸ و ۳۰ عصر و در محل بنیاد تعاون زندانیان استان به کار خود خاتمه داد.