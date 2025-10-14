به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کردستان، سید سعدی سجادی نسب، نماینده شرکت رشد پایدار ایرانیان با توجه به اجرا‌ی این طرح در ۱۰۵ روستای بخش سارال دیواندره در سال ۱۴۰۲ گفت: در این طرح تعداد ۵۶۸ دامدار منطقه تحت پوشش این طرح قرار گرفتند که با رضایت ۹۸ درصدی دامداران رو‌به‌رو شد و مرحله دوم این طرح در شهرستان سقز آغاز بکار کرد.

وی همچنین گفت: در این دوره آموزشی تامین علوفه ارانتز و بذر کنسانتره مرغوب با ویژگی‌های لازم برای دامداران اولویت بوده است که برای اجرایی شدن آن ۲۰ میلیارد تومان اعتبار برای ۱۰۰ نفر برنامه ریزی شده است که دامداران می‌توانند از هفته آینده با مراجعه به جهاد کشاورزی شهرستان در سقز و بانه از این تسهیلات برخوردارشوند.

مدیر مرکز تحقیقات و آموزش جهاد کشاورزی استان کردستان هم عنوان کرد: یکی از نیاز‌های جامعه تامین گوشت دام سبک با قیمت مناسب و ویژگی‌های غنی شده است که با اجرایی شدن این طرح در این دو شهرستان و با توجه به رضایت دامداران در روستا‌های مختلف، هم دام سالم و هم گوشت مرغوب با این طرح به وقوع پیوسته و دیگر نیازی به هزینه‌های اضافی چهت پرورش دام مرغوب نیست.

وی همچنین تصریح کرد: استان کردستان یکی از استان‌های شاخص در حوزه دامپروری است که اولویت سازمان، تامین بذر مرغوب، دام سالم و عرضه آن به بازار با کمترین قیمت است که تا کنون بیش از ۶۰۰ نفر در تسهیلات خرید کنسانتره و تجهیزات دامپروری و خرید دام از طریق تسهیلات بانکی اقدام کرده‌اند.