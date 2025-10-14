به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، رئیس هیات ورزش‌های همگانی همدان گفت: این جشنواره با هدف ایجاد لبخند رضایت بر لبان دانش‌آموزان کم‌بضاعت، حرکتی نو در راستای حمایت از تحصیل و بالندگی نسل آینده محسوب می‌شود.

هادی سبزواری افزود: این طرح ملی، تلاشی است برای سهیم شدن در شادی و موفقیت دانش‌آموزان نیازمند که با مشارکت در این جشنواره، می‌توان در حد توان، گامی موثر در جهت تامین نیاز‌های تحصیلی آنها برداشت.

او تاکید کرد: فرایند جمع‌آوری این کمک‌ها، توسط هیات ورزش‌های همگانی استان همدان، مربیان صبحگاهی و مسئولان کمیته‌های مختلف انجام شد.