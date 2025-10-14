مسئولان محیط زیست آذربایجان غربی در مهاباد با هدف ساماندهی فعالیت‌های صیادی و حفظ ذخایر آبزیان، برنامه‌های واگذاری رودخانه‌های جنوب استان به صیادان بومی را بررسی کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مهاباد، در راستای ساماندهی فعالیت‌های صیادی و حفظ ذخایر آبزیان، جلسه هماهنگی واگذاری رودخانه‌های جنوب استان آذربایجان غربی به صیادان محلی در شهرستان مهاباد برگزار شد.

علیرضا سیدقریشی، معاون محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی اداره کل حفاظت محیط زیست آذربایجان غربی در این جلسه تاکید کرد که واگذاری رودخانه‌ها به صیادان محلی گامی مهم در مدیریت پایدار منابع آبزی و جلوگیری از بهره‌برداری بی‌رویه است.

وی افزود این طرح با هدف حفظ ذخایر بومی، حفظ زیستگاه‌ها و ساماندهی فعالیت‌های صیادی اجرا می‌شود و موفقیت آن مستلزم همکاری صیادان محلی، نظارت مستمر کارشناسان محیط زیست و رعایت دقیق ضوابط فنی و حفاظتی است.

فاروق سلیمانی، رئیس اداره حفاظت محیط زیست مهاباد نیز در ادامه گفت که بومی بودن متقاضیان، نداشتن سابقه تخلفات زیست‌محیطی و رعایت ضوابط فنی صید از جمله معیار‌های اصلی برای انتخاب صیادان واجد شرایط در فرآیند واگذاری خواهد بود.

این طرح در راستای صیانت از منابع طبیعی و توسعه پایدار فعالیت‌های صیادی در جنوب استان اجرا می‌شود.