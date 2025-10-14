پخش زنده
بیش از ۱۴۰۰ نفر از متقاضیان آزمون ارتقایی برای خدمتگزاری به زائران حج تمتع، ۲۵ مهر در سراسر کشور با یکدیگر رقابت میکنند.
متقاضیان پس از شرکت در آزمون باید در آزمون مصاحبه حضوری نیز نمرات لازم را کسب کنند تا به جرگه عوامل حج تمتع بپیوندند یا در جایگاههایی که هستند، ارتقا یابند.
متقاضیان پس از شرکت در آزمون باید در آزمون مصاحبه حضوری نیز نمرات لازم را کسب کنند تا به جرگه عوامل حج تمتع بپیوندند یا در جایگاههایی که هستند، ارتقا یابند.
نکته بسیار مهم در سمتهای ارتقایی داشتن مدرک کارشناسی، با میانگین سنی ۴۵ تا ۵۰ سال (بنابر سمت مورد تقاضا) و بالا بودن نمرات ارزشیابی است.
در حقیقت افراد انتخاب شده رفته رفته در سمتهای ارتقا یافته فعالیت میکنند تا تلفیقی از جوانگرایی و تجربه را در خدمت رسانی بهتر به زوار شاهد باشیم.
متقاضیان میتوانند برای دسترسی به فراخوان انواع آزمونهای حوزه کارگزاران حج و زیارت سازمان به سامانه kargozaran.haj.ir مراجعه کنند.