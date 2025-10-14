به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما خوزه رافائل سیلوا آپونته سفیر ونزوئلا در تهران امروز با بیان اینکه آمریکایی‌ها دروغ پراکنی درباره رئیس جمهور ونزوئلا گفت: آمریکا می‌خواهد عروسک‌های دست نشانده‌اش را در ونزوئلا به قدرت برساند.

وی افزود : که دولت آمریکا نه فقط دولت ونزوئلا بلکه مردم این کشور را تهدید می‌کند.

سفیر ونزوئلا با بیان اینکه بخشی از ونزوئلایی‌ها در کمپ و مراکز بازداشت در آمریکا تحت شکنجه قرار گرفته‌اند، گفت: در حال حاضر تعداد زیادی ونزوئلایی هنوز در زندان‌های آمریکا هستند و منتظرند به کشور بازگردانده شوند. در بین آنها ۷۸ کودک هستند که از آغوش پدر و مادرهایشان به گروگان گرفته‌ شده‌اند.