سفیر ونزوئلا در تهران؛
آمریکا هم دولت و هم ملت ونزوئلا را تهدید می کند
خوزه رافائل سیلوا آپونته سفیر ونزوئلا در کشورمان گفت: دولت آمریکا نه فقط دولت ونزوئلا بلکه مردم این کشور را تهدید میکند.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما خوزه رافائل سیلوا آپونته سفیر ونزوئلا در تهران امروز با بیان اینکه آمریکاییها دروغ پراکنی درباره رئیس جمهور ونزوئلا گفت: آمریکا میخواهد عروسکهای دست نشاندهاش را در ونزوئلا به قدرت برساند.
وی افزود : که دولت آمریکا نه فقط دولت ونزوئلا بلکه مردم این کشور را تهدید میکند.
سفیر ونزوئلا با بیان اینکه بخشی از ونزوئلاییها در کمپ و مراکز بازداشت در آمریکا تحت شکنجه قرار گرفتهاند، گفت: در حال حاضر تعداد زیادی ونزوئلایی هنوز در زندانهای آمریکا هستند و منتظرند به کشور بازگردانده شوند. در بین آنها ۷۸ کودک هستند که از آغوش پدر و مادرهایشان به گروگان گرفته شدهاند.