به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان،آیین فرهنگی در سایه سرو با همکاری کانون ادبی دانشگاه، کانون موسیقی، کانون فیلم و عکس و انجمن ترویج زبان و ادب فارسی (شعبه خوزستان) و با حضور جمعی از استادان، دانشجویان و علاقه‌مندان به فرهنگ و ادب فارسی در تالار فردوسی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شهید چمران اهواز برگزار شد.

در ابتدای مراسم، نادری معاون فرهنگی دانشگاه طی سخنانی با اشاره به جایگاه حافظ در فرهنگ ملی ایران، این آیین را تجلی پیوند دانشگاه با میراث معنوی و ادبی کشور دانست و تأکید کرد: بزرگداشت حافظ، بزرگداشت ایران است و دانشگاه شهید چمران اهواز با افتخار، میزبان اندیشه‌ای است که قرن‌ها بر تارک فرهنگ ما درخشیده است.

در ادامه منوچهر جوکار و قدرت قاسمی‌پور، از استادان حوزه ادبیات فارسی، به بررسی جایگاه حافظ در اندیشه ایرانی پرداختند. آنها با نگاهی تحلیلی و ملی‌گرایانه، حافظ را نماد خرد، عشق و هویت ایرانی دانستند و بر ضرورت بازخوانی آثار او در فضای دانشگاهی تأکید کردند.

اجرای این برنامه بر عهده مجید طاووسی، عضو هیأت علمی گروه فلسفه و حکمت اسلامی بود که با بیانی شیوا، فضای آیین را به تأملی عرفانی و فرهنگی بدل ساخت.

این آیین، بخشی از ویژه‌برنامه‌های فرهنگی دانشگاه شهید چمران اهواز در راستای پاسداشت زبان فارسی، تقویت هویت ملی و ترویج اندیشه‌های کلاسیک ایرانی بود و حضور برای عموم علاقه‌مندان آزاد اعلام شده بود.