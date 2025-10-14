پخش زنده
یک دانشآموز دختر در پایه چهارم دبستان، در مدرسه دچار عارضه و ایست قلبی شد و جان خود را از دست داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، اداره اطلاع رسانی و روابط عمومی آموزش و پرورش خراسان رضوی اطلاعیهای در این خصوص صادر و اعلام کرد: «زهرا گلمکانی»، دانشآموز پایه چهارم دبستان روز دوشنبه در مدرسه دچار عارضه قلبی شد که بلافاصله با حضور نیروهای اورژانس به بیمارستان رضوی منتقل شد.
در ادامه این اطلاعیه آمدهاست: متاسفانه تلاشهای بیوقفه تیمهای اورژانس و پزشکی این بیمارستان بینتیجه ماند و این دانش آموز از میان ما پر کشید.
بر اساس اطلاعیه رسمی منتشرشده، گزارشها حاکی از آن است که نیروهای اورژانس بلافاصله پس از اطلاع از وضعیت دانشآموز در محل حاضر شده و او را به بیمارستان منتقل کردند، اما تلاشها برای احیای وی بینتیجه ماند.
این حادثه جانسوز، دلهای بسیاری از جامعه فرهنگیان استان را جریحهدار کرد و در پی این ضایعه دردناک، ادارهکل آموزش و پرورش خراسان رضوی با صدور پیامی، با خانواده داغدار ابراز همدردی کرد.
این دانش آموز در آستانه زنگ تفریح و زمان خروج از کلاس دچار ایست قلبی شدهاست.