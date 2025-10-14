پخش زنده
رئیس اداره منابع طبیعی گنبدکاووس از تولید ۳۸۰ هزار بوته مرتعی در ایستگاه تولید بذر و نهال چپرقیمه با هدف جلوگیری از بیابان زایی خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان؛ فرشید رحمانی رئیس اداره منابع طبیعی گنبدکاووس با اشاره به تولید ۳۸۰ هزار بوته مرتعی آتریپلکس، کانی سنس، لنتی فورمیس، النگاتوم و کوخیا در ایستگاه چپرقیمه از مرداد ماه تولید شده گفت: بوتههای مرتعی تولید شده از اوایل آذر ماه در ۷۰۰ هکتار اراضی مرتعی شمال گنبدکاووس کشت میشود.
وی افزود: کاشت بوتههای مرتعی با هدف جلوگیری از پدیده بیابان زایی، ریزدگردها و گردوغبار، فرسایش خاک، افزایش تولید علوفه و همچنین رونق درآمد دامداران میشود.