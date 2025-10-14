به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان؛ فرشید رحمانی رئیس اداره منابع طبیعی گنبدکاووس با اشاره به تولید ۳۸۰ هزار بوته مرتعی آتریپلکس، کانی سنس، لنتی فورمیس، النگاتوم و کوخیا در ایستگاه چپرقیمه از مرداد ماه تولید شده گفت: بوته‌های مرتعی تولید شده از اوایل آذر ماه در ۷۰۰ هکتار اراضی مرتعی شمال گنبدکاووس کشت می‌شود.

وی افزود: کاشت بوته‌های مرتعی با هدف جلوگیری از پدیده بیابان زایی، ریزدگرد‌ها و گردوغبار، فرسایش خاک، افزایش تولید علوفه و همچنین رونق درآمد دامداران می‌شود.