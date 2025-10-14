معاون توسعه اقتصادی و سرمایه‌گذاری دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی گفت: یکی از مهم‌ترین چالش‌های مناطق آزاد در ماه‌های گذشته موضوع تخصیص ارز بود که نارضایتی‌هایی در میان فعالان اقتصادی ایجاد کرده بود. طی جلسات متعدد و مؤثر با بانک مرکزی، توانستیم روند تخصیص ارز را نظام‌مند کنیم و حمایت این نهاد را جلب نماییم.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، اسفندیار شاه‌منصوری گفت: بر اساس شیوه‌نامه جدید، اولویت تخصیص ارز با شرکت‌های صادرات‌محور، دارای صرفه‌جویی ارزی، اشتغال‌زایی بالا و تولیدکنندگان کالاهای اساسی است. همچنین برای شرکت‌هایی با ارزش افزوده بیشتر، ظرفیت مناسبی از منابع ارزی در مناطق ویژه و آزاد در نظر گرفته شده است.

وی با اشاره به اقدامات صورت‌گرفته در زمینه کاهش بروکراسی اداری هم گفت: فرآیند صدور مجوز در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی به گونه‌ای طراحی شده که در صورت تکمیل مدارک، حداکثر طی دو روز مجوز فعالیت صادر می‌شود.

معاون توسعه اقتصادی و سرمایه‌گذاری دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی افزود: در مسیر حذف پیچیدگی‌های اداری، فرآیند رفع تعهد ارزی نیز از طریق سامانه‌های داخلی مناطق و بدون مراجعه حضوری انجام می‌شود تا فعالان اقتصادی بتوانند بدون اتلاف زمان و هزینه، فعالیت‌های خود را ادامه دهند.

شاه‌منصوری در بخش دیگری از سخنان خود با تقدیر از عملکرد منطقه ویژه اقتصادی شیراز گفت: این منطقه یکی از موفق‌ترین و پیشروترین مناطق ویژه اقتصادی کشور است و مدیران آن با تلاش و برنامه‌ریزی دقیق در مسیر توسعه زیرساخت‌ها گام برداشته‌اند.

وی افزود: رونمایی از ماکت شهرک سلامتی در این منطقه، نمونه‌ای از پروژه‌های توسعه‌ای ارزشمند است که می‌تواند جایگاه منطقه ویژه اقتصادی شیراز را در سطح ملی و منطقه‌ای ارتقا دهد.

معاون توسعه اقتصادی و سرمایه‌گذاری دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در پایان ابراز امیدواری کرد: با استمرار حمایت‌ها و برنامه‌های اصلاحی، مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور بتوانند نقش پررنگ‌تری در رشد صادرات، جذب سرمایه‌گذاری و تقویت اقتصاد ملی ایفا کنند.