مروری بر رویدادهای خبری ۲۱ مهر قم
رویدادهای روز ۲۱ مهر استان قم در بسته خبری ۱۲۰ ثانیه، مرور شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، بسته خبری ۱۲۰ ثانیه، عناوین رویدادهای روز دوشنبه، ۲۱ مهر ۱۴۰۴ را مرور و بررسی کرده است.
بازدید رئیس کمیسیون عمران مجلس از طرحهای نیمه تمام عمرانی قم، نشست شورای فرهنگی سازمان صداوسیما،اختتامیه چهاردهمین رویدادهای استارتاپی صنایع کوچک و متوسط شهرکهای صنعتی استان قم ،معرفی مدیر جدید حوزههای علمیه خواهران کشور ،بداهه نویسی جمعی از استادان و هنرجویان خوشنویسی قم وسه نقره بینالمللی با طعم رکودشکنی برای شناگر قمی مهمترین عناوین رویدادهای خبری بسته ۱۲۰ ثانیه امروز است.