به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، بسته خبری ۱۲۰ ثانیه، عناوین رویداد‌های روز دوشنبه، ۲۱ مهر ۱۴۰۴ را مرور و بررسی کرده است.

بازدید رئیس کمیسیون عمران مجلس از طرح‌های نیمه تمام عمرانی قم، نشست شورای فرهنگی سازمان صداوسیما، اختتامیه چهاردهمین رویداد‌های استارتاپی صنایع کوچک و متوسط شهرک‌های صنعتی استان قم ،معرفی مدیر جدید حوزه‌های علمیه خواهران کشور ، بداهه نویسی جمعی از استادان و هنرجویان خوشنویسی قم و سه نقره بین‌المللی با طعم رکودشکنی برای شناگر قمی مهمترین عناوین رویداد‌های خبری بسته ۱۲۰ ثانیه امروز است.