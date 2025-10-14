پخش زنده
امروز: -
افسانه حسامیفرد با فتح قله چوآیو در ۲۰ کیلومتری غرب کوه اورست، نخستین زنی است که صعود به ۱۴ قله هشت هزار متری را تکمیل کرد و به به باشگاه ۸۰۰۰ متریهای جهان پیوست.
به گزارش اختصاصی خبرنگار گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، افسانه حسامیفر بانوی هیمالیانورد کشورمان موفق به صعود قله چوآیو در تبت شد. وی با این صعود ارزشمند، ضمن تکمیل پروژه صعود تمامی قلل بالای ۸۰۰۰ متری جهان، پس از «عظیم قیچیساز»، بهعنوان دومین ایرانی به جمع اعضای «باشگاه ۸۰۰۰ متریهای جهان» پیوست.
همچنین در پاییز سال ۱۴۰۴، شماری دیگر از کوهنوردان کشورمان نیز با صعود به قلل مرتفع هیمالیا، برگ زرینی بر دفتر افتخارات کوهنوردی ایران افزودند:
قله ماناسلو:
مردان: رضا شهلایی (کرمانشاه)، مهدی ناسوتیفر (فارس)، سید حمید هاشمی (کرمان)، کامبیز بلوری (زنجان)، روحالله علیاکبری (تهران)، حسین ناطقی (مازندران)
و سرکار خانم ثمین هاشمی (فارس)
قله دائولاگیری:
مردان: مهدی ناسوتیفر و سید حمید هاشمی