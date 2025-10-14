پخش زنده
امروز: -
آیت الله حسینی گفت: حضور پرشور مردم در راهپیمایی ۱۳ آبان پاسخی روشن به رفتارهای خصمانه آمریکا است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، نشست برنامهریزی گرامیداشت یومالله ۱۳ آبان با حضور آیتالله حسینی، نماینده ولی فقیه در استان و جمعی از مسئولان دستگاههای اجرایی، فرهنگی و امنیتی برگزار شد.
رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان در این نشست، با اشاره به اهمیت روز ۱۳ آبان بهعنوان یکی از نقاط عطف تاریخ انقلاب اسلامی گفت: ۱۳ آبان یادآور سه رویداد بزرگ تاریخی یعنی تبعید حضرت امام خمینی (ره) در سال ۱۳۴۳، کشتار دانشآموزان در سال ۱۳۵۷ و تسخیر لانه جاسوسی در سال ۱۳۵۸ است که بهعنوان روز دانشآموز و روز مبارزه با استکبار جهانی نامگذاری شده است
حجتالاسلام خاصع با بیان اینکه شعار محوری امسال “متحد و استوار مقابل استکبار” تعیین شده، افزود: استکبارستیزی محوریترین پیام انقلاب اسلامی است و امسال با الهام از ایستادگی مردم مظلوم غزه، این شعار باید محور فعالیتهای تبلیغی و فرهنگی در سطح استان قرار گیرد
وی هدف اصلی برگزاری راهپیمایی ۱۳ آبان را وحدتآفرینی، آگاهیبخشی به نقش جوانان و نوجوانان و پاسخ به تبلیغات رسانهای دشمنان عنوان کرد و گفت: با توجه به مصادف بودن این روز با ایام دهه فاطمیه، فرصت مناسبی برای ترویج روحیه ظلمستیزی با الهام از سیره حضرت فاطمه زهرا (س) فراهم است.
رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان از برگزاری راهپیمایی در همه شهرها و بخشهای استان خبر داد و تأکید کرد: لزوم برنامهریزی دقیق برای نظم، امنیت و محدودیتهای ترافیکی، همچنین استفاده از ظرفیت فضای مجازی، صدا و سیما و نرمافزار شاد برای دعوت عمومی از دانشآموزان ضروری است.
نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه یاسوج هم در این نشست، ۱۳ آبان را یکی از مهمترین مناسبتهای انقلابی دانست و گفت: استکبارستیزی از اصول بنیادین انقلاب اسلامی است و آمریکا و قدرتهای استکباری سالهاست که ملت ما را مورد ظلم قرار دادهاند و ملت ایران با پیروی از امام خمینی (ره) و رهبری معظم انقلاب در برابر این ظلم ایستادگی کرده است
آیت الله حسینی افزود: تحریمها و فشارهای اقتصادی دشمنان موجب آسیب به بسیاری از مردم بیگناه شده است و حضور پرشور مردم در راهپیمایی ۱۳ آبان پاسخی روشن به این رفتارهای خصمانه خواهد بود.
در این نشست مقرر شد: ائمه جمعه استان در نماز جمعه نهم آبان مردم را برای حضور در راهپیمایی دعوت کنند.
تولید و انتشار محتوای تبلیغی شامل کلیپ، پوستر و بروشور در فضای مجازی با محوریت شعار سال، برگزاری نشستهای تخصصی و برنامههای روشنگرانه در صدا و سیما، برگزاری یادواره شهدای دانشآموز و مسابقات فرهنگی ویژه کودکان و نوجوانان، تجلیل از دانشآموزان نخبه و خانوادههای معظم شهدا، نصب نماد و تمثال شهدای جنگ ۱۲ روزه غزه در مسیرهای راهپیمایی و تاکید اعضا بر ضرورت هماهنگی همه دستگاهها برای برگزاری باشکوه مراسم یومالله ۱۳ آبان در سراسر استان در این نشست مصوب شد.