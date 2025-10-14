پخش زنده
عبدالعلی کیانمهر معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار در بازدیدی شبانه و سرزده از کشتارگاههای استان روند تولید، تأمین و توزیع مرغ را مورد بررسی قرار داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان؛ در این بازدید، معاون اقتصادی استاندار ضمن تأکید بر ضرورت تأمین پایدار مرغ برای بازار داخلی و میدان بهمن گرگان گفت: نظارت دقیق بر زنجیره تولید تا عرضه، از اولویتهای کاری دولت در تنظیم بازار و جلوگیری از نوسانات قیمتی است.
وی افزود: دستگاههای اجرایی مرتبط باید با همافزایی و هماهنگی کامل، زمینه عرضه مستمر و باکیفیت مرغ در سطح استان را فراهم کنند تا ضمن حمایت از تولیدکنندگان، نیاز مصرفکنندگان نیز بهصورت متعادل تأمین شود.