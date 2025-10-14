پخش زنده
تفاهمنامه همکاری بین اتاق ایران، سازمان توسعه تجارت و انجمن صادرکنندگان خدمات فنیومهندسی برای تشکیل کمیته مشترک و افزایش صادرات خدمات فنیومهندسی با پیگیری کمیسیون احداث اتاق ایران امضا شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، سازمان توسعه تجارت و انجمن صادرکنندگان خدمات فنیومهندسی ایران، تفاهمنامه همکاری امضا کردند تا در قالب یک کمیته مشترک، آنچه برای تحقق این هدف لازم است را فراهم کنند. در مراسم امضای تفاهمنامه، نماینده بانک مرکزی نیز حضور داشت و از آمادگی برای همراهی و همکاری در این مسیر خبر داد.
در این نشست صمد حسنزاده رئیس اتاق ایران امضای تفاهمنامه همکاری را اقدامی مبارک و ارزشمند توصیف کرد و گفت: واقعیت این است که ایران به افزایش صادرات نیاز دارد و تحقق این نیاز مستلزم آن است که همه دستگاهها و نهادها با رویکردی حمایتگرایانه پای کار بیایند. در کشورهای منطقه فرصت بزرگی در صادرات خدمات فنیومهندسی وجود دارد و خوشبختانه در منطقه، ایران را یکی از بزرگترین صادرکنندگان این حوزه میشناسند و درخواست دریافت خدمات از سوی ایران را دارند. پس باید از این فرصت بهره لازم را ببریم.
او همراهی سازمان توسعه تجارت و بانک مرکزی را در مسیر توسعه صادرات خدمات فنیومهندسی، ارزشمند و ضروری دانست و افزود: این همکاری در اجرای پروژههای خدمات فنیومهندسی میتواند به افزایش حجم صادرات ایران کمک کند. چراکه در این حوزه تجربیات ارزشمندی داریم و با تکیه بر آنها میتوانیم حرکت کنیم. در این سالها شاهد برخی بیتوجهیها بودیم ولی امروز میتوانیم با همکاری هم شرایط را احیا کرده و با دیپلماسی اقتصادی، روابط اقتصادی و تجاری خود را با کشورهای منطقه افزایش دهیم.
حسنزاده تصریح کرد: اتاق ایران هم طبق مأموریتهای خود آمادگی دارد در این رابطه فعال شود و از پیشبرد اهداف تعریف شده حمایت کند.
علی نقوی رئیس کمیسیون خدمات فنیومهندسی و احداث اتاق ایران برگزاری نشست شناسایی راهکارهای توسعه صادرات خدمات فنیومهندسی را با هدف امضای تفاهمنامه همکاری بین اتاق ایران، انجمن صادرکنندگان خدمات فنیومهندسی و سازمان توسعه تجارت، اقدامی ارزشمند در مسیر بازگرداندن جایگاه این بخش در صادرات ایران دانست.
او تصریح کرد: به همت همه فعالان حوزه خدمات فنیومهندسی تصمیم گرفتیم شکلگیری نهادی را پایهگذاری کنیم که در راستای تقویت حوزه خدمات فنیومهندسی مؤثر و کارآمد باشد.
محمدعلی دهقان دهنوی رئیس سازمان توسعه تجارت سابقه صادرات خدمات فنی مهندسی ایران را درخشان توصیف کرد و گفت: در دورهای سهم صادرات این بخش بیش از ۱۰ درصد از کل صادرات کالا و خدمات بوده است. هرچند امروز این سهم کاهش یافته؛ اما باید با همکاری یکدیگر به آن دوره برگردیم و حتی شرایط را نسبت به گذشته هم بهبود ببخشیم. صادرات خدمات فنیومهندسی نماینده هنر مدرن ایران در بازارهای هدف است و باید آن را رشد دهیم.
دهقاندهنوی رسیدن به صادرات ۶ میلیاردی دلاری در این حوزه را هدف اولیه این تفاهم دانست و افزود: باید نیروهای خود را همراستا کنیم. باید صادرکنندگان را در شناسایی، هماهنگی نیروها، دریافت پروژهها، حمایتهای حقوقی و سیاسی یاری دهیم. این فضا وجود دارد و دستگاههای دولتی آمادگی و باور دارند که باید در این مسیر قدم بردارند. امروز بانک مرکزی هم اعلام آمادگی کرده است و وزارت اقتصاد در ضمانتنامههای دولتی فعال شده است. بنابراین میتوان به آینده راهی که شروع کردیم، امیدوار باشیم.
ابوالفضل کودهئی سرپرست معاونت بینالملل بانک مرکزی نقش دولت را بهرهگیری هدفمند با راهبرد و برنامه و استفاده از همه ابزار برای توسعه روابط خارجی، عنوان کرد و افزود: نباید خود را به روشهای سنتی و ناکارآمد وابسته ببینیم. باید به روشهای جدید و ابزارهای نو، مجهز شده و تعاملات ناکارآمد را کنار گذاشته و با رویکرد جدید جلو برویم.
او افزود: دولت باید بیشتر اثرگذار باشد. بهبود شرایط را ملاک عمل قرار دهد و با رویکرد جدید در مسیر حل مسئله گام بردارد.
در بخش پایانی این نشست تفاهمنامه سهجانبه بین اتاق ایران، سازمان توسعه تجارت و انجمن صادرات خدمات فنیومهندسی ایران امضا شد.