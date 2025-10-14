هیئت وزیران به پیشنهاد سازمان حفاظت محیط زیست، آیین‌نامه اجرایی ارزش‌گذاری اقتصادی منابع محیط‌زیستی و تعیین هزینه خسارات زیست‌محیطی طرح‌های توسعه‌ای را تصویب کرد.



به گزارش خبرگزاری صدا وسیما این آیین‌نامه برای نخستین‌بار چارچوبی رسمی برای محاسبه ارزش پولی سرمایه‌های طبیعی و الزام به جبران خسارت‌های وارده به منابع محیط‌زیستی در پروژه‌های دولتی فراهم می‌کند.

هادی کیادلیری، معاون آموزش و مشارکت‌های مردمی سازمان حفاظت محیط زیست، اعلام کرد این آیین‌نامه با هدف نهادینه‌سازی ارزش اقتصادی سرمایه‌های طبیعی و جبران خسارات تدوین شده و سازمان حفاظت محیط زیست مکلف است ارزش اقتصادی منابع را سالانه منتشر کند. همچنین درآمد‌های حاصل از جبران خسارت‌ها برای اجرای طرح‌های محیط‌زیستی و احیای عرصه‌های تخریب‌شده هزینه خواهد شد.

اجرای این آیین‌نامه گامی مهم در جهت تحقق اقتصاد سبز و مدیریت پایدار منابع طبیعی کشور به شمار می‌رود.