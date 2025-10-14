به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی ، سرهنگ اکبری در گفتگو با خبرنگار صدا وسیما با اشاره به اینکه از ابتدای امسال تا ۱۵ مهرماه پلیس مبارزه با مواد مخدر خراسان جنوبی حدود ۱۲ تن انواع مواد مخدر از قاچاقچیان و اشرار مسلح کشف و ضبط کرده است، گفت: در این خصوص ۴ هزار و ۲۱۸ نفر شامل قاچاقچیان، خرده فروشان و معتادین متجاهر دستگیر شدند.

وی افزود: این میزان کشفیات نسبت به مدت مشابه سال گذشته حدود ۳۳ درصد افزایش داشته است.

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر خراسان جنوبی با اشاره به اینکه همچنین در این مدت ۱۷ شرور مسلح و قاچاقچی دستگیر شدند، افزود: در طرح آرامش در شهر نیز از ابتدای سال تاکنون ۶ مرحله انجام شده که ۹ تن مواد مخدر در این طرح کشف شد و ۵۹۵ خودرو توقیف شد.





وی طرح کنترل محورهای مواصلاتی و تشدید مبارزه با خرده فروشان مدارس و دانشگاه ها به صورت نامحسوس و محسوس را از دیگر طرح های پایش مبارزه با مواد مخدر استان عنوان کرد و گفت: همچنین در این مدت ۷ پاتوق توزیع و استعمال مواد مخدر در بیرجند کشف شده است.