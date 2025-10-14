سعید جلیلی نماینده مقام معظم رهبری در شورای عالی امنیت ملی، با حضور در روستای خرماکلا قائم‌شهر، مشارکت مردم در عرصه تولید را تحقق عینی شعار سال دانست.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ سعید جلیلی نماینده مقام معظم رهبری در شورای عالی امنیت ملی کشور با حضور در روستای خرماکلا قائم شهر ضمن ادای احترام به شهدای این روستا از نزدیک با پیشرفت ها ودستاوردهای اقتصادی این روستا آشنا شدند.

وی با اشاره به منابع عظیم و ظرفیت ها و فرصت های کار و تولید در کشور برنامه ریزی و اجرای طرح های اساسی را موجب رونق و شکوفایی اقتصاد و رافع مشکلات کشور دانست.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، روستاها را سلول های جهش اقتصادی کشور نام برد که با بهره گیری از توانمندی های جوانان جویای کار می توان در کنار حمایت ها و یاری مسئولان شاهد تحولات شگرف در عرصه تولید و اقتصاد کشور بود.

جلیلی با قدردانی از تلاش های جهادگونه جوانان روستای خرماکلا قائم شهر گفت: به برکت نظام جمهوری اسلامی امروز مشارکت مردم و فعالیت های جهادی جوانان خرماکلای قائم شهر تحقق عینی شعار سال مقام معظم رهبری است که این روستا را نمونه و الگوی موفق در اقتصاد روستاهای کشور معرفی کرد و با تسری این فرهنگ پویای کار و تلاش جهادی می توان اقتصاد کشور را به قله های پیشرفت و شکوفایی رساند.

نماینده مقام معظم رهبری در شورای عالی امنیت ملی کشور همچنین از کانون فرهنگی هنری، شرکت تعاونی برکت و واحدهای فرآوری میوه در تکمیل چرخه تولید روستای خرماکلا بازدید کرد.

ولی الله ناعلی زاده مسئول اجرایی طرح توسعه محصولات گلخانه ای با قدردانی از حمایت های تسهیلاتی در اجرای پروژه های واحدهای گلخانه ای گفت: امروز شاهد توسعه صنعت گلخانه در جهان هستیم که شاکله آن در روستای خرماکلا با احداث باغات لیمو ترش در این روستا و روستاهای شهرستان‌های دیگر مازندران گسترش یافت.

نادعلی زاده با اشاره به اجرای موفق طرح توسعه‌ای گلخانه‌ای محصولات در خرماکلا به عنوان یک الگو اظهار داشت: در حال حاضر سطحی بالغ بر ۵۰هکتار با پوشش ۲۰۰۰خانوار بهره بردار مشغول فعالیت تولیدات گلخانه ای هستند که با تحول ساختاری از سنتی به روش نوین درآمد چندبرابری نصیب فعالان این عرصه می شود.

مسئول اجرایی طرح توسعه گلخانه‌ های استان، سرمایه گذاری در این بخش را تاکنون با احداث ۲۰۰۰ واحد گلخانه ۱۰۰۰میلیارد تومان اعلام کرد که با اشتغالزایی بالای ۲۰۰۰ نفر سالانه بیش از ۱۰۰۰ میلیارد تومان برای گلخانه داران درآمد دارد.