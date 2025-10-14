به گزارش به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، فرمانده انتظامی خرم آباد گفت: در پی وقوع سرقت در یکی از محلات خرم آباد تحت عنوان مأمور اداره گاز، موضوع دستگیری سارق یا سارقان بصورت ویژه در دستور کار مأموران کلانتری ۱۴ این شهرستان قرار گرفت.

سرهنگ محمدملکشاهی افزود: مأموران با اشراف اطلاعاتی موفق به شناسایی هویت و محل اختفاء سارق شده و با هماهنگی قضایی طی عملیاتی ضربتی وی را در مخفیگاهش دستگیر کردند.

سرهنگ ملکشاهی خاطر نشان کرد: سارق دستگیر شده در تحقیقات و بررسی‌های پلیس به ۷ فقره سرقت اعتراف و با تحویل اموال سرقتی به مالباخته، همراه پرونده تحویل مراجع قضایی شد.