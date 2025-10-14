پخش زنده
پس از چند سال وقفه، والیبال مریوان بار دیگر با انرژی و انگیزهای مضاعف به میدان رقابتهای ملی بازگشته است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کردستان، این بازگشت، با حضور تیم تازهتأسیس و پرامید «روژ میوه زریبار» در فصل جدید لیگ دسته اول والیبال کشور، نویدبخش احیای روزهای پرشور والیبال مریوان است.
تیم «روژ میوه زریبار» با هدف بازگرداندن جایگاه تاریخی والیبال مریوان در سطح ملی و با تکیه بر ترکیبی از بازیکنان باتجربه و استعدادهای جوان منطقه، گام به فصل جدید رقابتها گذاشته است.
در مراسمی رسمی با حضور مسئولان استانی و شهرستانی در آئینی از باشگاه والیبال "روژ میوه زریبار" رونمایی و پس از معرفی کادر فنی و بازیکنان تیم، اولین مسابقه تدارکاتی با تیم «پیشمرگه سلیمانی» از اقلیم کردستان عراق برگزار شد.