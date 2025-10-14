به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی،مدیر جهاد کشاورزی کاشمر،اجرای این طرح را مانع مهمی در برابر تغییر کاربری‌های غیرمجاز عنوان کرد و افزود: تثبیت مالکیت، حفظ کاربری اراضی کشاورزی، هویت‌دار شدن زمین کشاورزی، امکان نظارت و حمایت در بخش کشاورزی و کمک به برنامه‌ریزی برای کشاورزی پایدار از مهم‌ترین مزایای سنددار شدن اراضی کشاورزی است.

قربان پور با تاکید بر ادامه اجرای این طرح در شهرستان کاشمر ادامه داد:سند دار شدن اراضی کشاورزی نه تنها امنیت خاطر برای کشاورزان به ارمغان می‌آورد بلکه امکان برنامه ریزی بلندمدت برای بهره برداری بهینه زمین را افزایش می‌دهد

مدیر جهاد کشاورزی کاشمر گفت:بر اساس هماهنگی‌های انجام شده مالکان و کشاورزان می‌توانند با مراجعه به دفاتر ثبت اسناد و املاک نسبت به ارائه درخواست خود اقدام کنند.

قربان پور همکاری بین بخش‌های دولتی و قوه قضاییه را در تسهیل این روند بسیار موثر دانست و افزود:ساماندهی حقوقی اراضی کشاورزی، امکان دریافت تسهیلات بانکی، تسهیل روند سرمایه گذاری در بخش کشاورزی و جلوگیری از تغییر کاربری غیرمجاز از اهداف کلان این اقدام ملی است

وی گفت:اجرای این طرح نقش تعیین کننده‌ای در افزایش تولیدات کشاورزی، خودکفایی در محصولات اساسی و توسعه متوازن مناطق روستایی ایفا می‌کند.