به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، مرکز خراسان رضوی، به نقل از روابط عمومی هیأت نجات‌غریق و غواصی خراسان رضوی، این دوره از رقابت‌ها با حضور ۲۸ تیم از سراسر کشور از ۱۹ تا ۲۱ مهرماه در جزیره کیش برگزار شد که در پایان، تیم‌های البرز، خراسان رضوی و فارس به ترتیب مقام‌های اول و دوم مشترک را کسب کردند.

تیم بانوان خراسان رضوی متشکل از مینا بندار رضوانی، ملیکا جوان، فریبا جهاندیده، شیرین شیرخانی و فائزه آشورپور (قهرمان ملی و دارای عناوین جهانی) با مربیگری خانم ایزدپناه و سرپرستی خانم شهناز صالحی در این مسابقات شرکت کرد و در بخش‌های استخری و ساحلی، درخشید.