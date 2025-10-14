به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مسابقه عکس و فیلم کوتاه «تصویر خانواده و کودک در ایران» در سومین جشنواره جایزه ملی جوانی جمعیت و با محور خانواده ایرانی و انعکاس ویژگی‌ها، زیبایی‌ها و مفاهیم عمیق زندگی خانوادگی از نگاه هنرمندان عکاس و فیلمساز و نیز علاقه‌مندان برگزار می‌شود.

موضوعات مورد نظر در بخش عکس عبارتند از: «عکس‌های گروهی خانواده‌های ایرانی از آلبوم‌های قدیمی و جدید لحظات ثبت‌شده از روابط عاطفی بین اعضای خانواده ایرانی: پدر و مادر، خواهر و برادر، مادربزرگ و پدربزرگ، تکریم و نقش‌آفرینی سالمندان در خانواده ایرانی،مراسم سنتی ازدواج در روستا‌ها و شهر‌های ایران، تجربه‌های عاطفی مادرانه و پدرانه از تولد فرزند (بیمارستان وخانه )، حضور و نقش کودکان در ایجاد فضای شاد و با نشاط در خانواده ایرانی و حضور و نقش جوانان در ساختار اجتماعی، فرهنگی، هنری و علمی امروز و فردای خانواده ایرانی..

همچنین موضوعات بخش فیلم کوتاه شامل : لحظات ثبت‌شده از روابط عاطفی بین اعضای خانواده ایرانی: پدر و مادر، خواهر و برادر، مادربزرگ و پدربزرگ، تکریم و نقش‌آفرینی سالمندان در خانواده ایرانی، مراسم سنتی ازدواج» در روستا‌ها و شهر‌های ایران، حضور خانواده در آیین‌ها و مراسم ملی و مذهبی، تجربه‌های عاطفی مادرانه و پدرانه از تولد فرزند (بیمارستان و خانه )، نقش کودکان در ایجاد فضای شاد و با نشاط در خانواده ایرانی و نقش جوانان در ساختار اجتماعی، فرهنگی، هنری و علمی امروز و فردای خانواده ایرانی.

مهلت ارسال آثار تا پنجم آبان ۱۴۰۴ است و به دلیل محدودیت زمانی، این تاریخ به هیچ وجه تمدید نمی‌شود. علاقه‌مندان می‌توانند برای کسب اطلاعات بیشتر به سامانه اینترنتی https://jayeze.setadjamiat.ir مراجعه کنند.