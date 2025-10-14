رئیس اداره دامپزشکی رامهرمز از واکسیناسیون ۲ هزار و ۲۱۰ راس دام سبک و سنگین و ۱۵ قلاده سگ در مناطق روستایی این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، به مناسبت روز ملی دامپزشکی و روز ملی روستا و عشایر، اداره دامپزشکی رامهرمز با هدف ارتقاء سطح بهداشت دام و حمایت از دامداران مناطق کم‌برخوردار، اقدام به اجرای طرح ارائه خدمات رایگان دامپزشکی در مناطق روستایی این شهرستان کرد.

بهروز حقیقی گفت: این خدمات با حضور کارشناسان دامپزشکی، امام جمعه و بخشدار منطقه ارائه شد و شامل واکسیناسیون دام‌های سبک و سنگین، برگزاری کلاس‌های آموزشی و سمپاشی دام و جایگاه دام بود.

وی افزود: در جریان این عملیات، بیش از ۲ هزار و ۱۰۰ رأس دام سبک، ۱۱۰ رأس دام سنگین و ۱۵ قلاده سگ واکسینه شدند، همچنین ۵ هزار متر مربع از جایگاه‌های دام سمپاشی و ضدعفونی شد.

حقیقی تصریح کرد: علاوه بر آن، آموزش‌های بهداشتی و نکات فنی به دامداران ارائه شد.

رئیس اداره دامپزشکی رامهرمز در پایان با تأکید بر اهمیت استمرار این اقدامات گفت: دامپزشکی رامهرمز در نظر دارد با تداوم چنین برنامه‌هایی، گام‌های مؤثری در جهت توسعه پایدار دامداری، افزایش بهره‌وری و حمایت از تولیدکنندگان بخش دام در مناطق روستایی شهرستان بردارد.