کارشناس هواشناسی برای امروز و روز جمعه افزایش سرعت وزش باد و در برخی نقاط خراسان جنوبی گرد و خاک پیش بینی کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، کارشناس هواشناسی گفت: بر اساس الگوی نقشه‌ها و با توجه به خروجی مدل‌های پیشیابی، تحت تاثیر افزایش اختلاف فشار در نقشه‌های سطح زمین در شرق کشور، امروز و روز جمعه افزایش سرعت وزش باد و در برخی نقاط استان گرد و خاک قابل پیش بینی است.

لطفی افزود:همچنین افزایش موقت ابر هم در برخی ساعات رخ خواهد داد.

وی گفت: دمای هوا هم تا صبح پنجشنبه در غالب نقاط استان روند کاهش نسبی دارد.

به گفته کارشناس هواشناسی در شبانه روز گذشته سربیشه با کمینه دمای ۷ درجه سردترین و دهسلم و بندان با بیشینه دمای ۳۸ درجه گرم‌ترین نقاط استان بودند و تغییرات دما در بیرجند هم بین ۱۱ و ۳۳ درجه سلسیوس ثبت شد.