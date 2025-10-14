پخش زنده
امروز: -
کارشناس هواشناسی برای امروز و روز جمعه افزایش سرعت وزش باد و در برخی نقاط خراسان جنوبی گرد و خاک پیش بینی کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، کارشناس هواشناسی گفت: بر اساس الگوی نقشهها و با توجه به خروجی مدلهای پیشیابی، تحت تاثیر افزایش اختلاف فشار در نقشههای سطح زمین در شرق کشور، امروز و روز جمعه افزایش سرعت وزش باد و در برخی نقاط استان گرد و خاک قابل پیش بینی است.
لطفی افزود:همچنین افزایش موقت ابر هم در برخی ساعات رخ خواهد داد.
وی گفت: دمای هوا هم تا صبح پنجشنبه در غالب نقاط استان روند کاهش نسبی دارد.
به گفته کارشناس هواشناسی در شبانه روز گذشته سربیشه با کمینه دمای ۷ درجه سردترین و دهسلم و بندان با بیشینه دمای ۳۸ درجه گرمترین نقاط استان بودند و تغییرات دما در بیرجند هم بین ۱۱ و ۳۳ درجه سلسیوس ثبت شد.