در چارچوب رقابت‌های فوتبال دسته یک جوانان کشور ،تیم سردار بوکان با نتیجه یک بر صفر تیم شماره ده جلفا را راهی خانه کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ در چارچوب رقابت‌های فوتبال دسته یک جوانان کشور یک دیدار در بوکان پیگیری شد.

در هفته سوم این رقابت‌ها گروه سوم لیگ دسته اول جوانان کشور تیم سردار بوکان میزبان تیم جلفا در مجموعه ورزشی وحدت بوکان بود.

در نهایت تیم سردار بوکان توانست با نتیجه یک بر صفر تیم جلفا شماره ۱۰ در به پیروزی برسد.

تک گل این دیدار را دبیری در دقیقه ۲۷ به ثمر رساند و با این نتیجه امتیازی ارزشمند را برای نماینده بوکان به ارمغان آورد.

رییس اداره ورزش و جوانان شهرستان بوکان در حاشیه این دیدار گفت: این نتیجه، شادی فراوانی را برای هواداران پرشور سردار به همراه داشت.

احمد نصرالهی افزود: تیم سردار در این بازی بار دیگر قدرت و انگیزه بالای تیم بوکانی را به نمایش گذاشت.

وی اظهارداشت: تیم سردار بوکان در هفته نخست با نتیجه یک بر صفر آرتمیا ارومیه را شکست و هفته گذشته نیز مقابل دیده غرب کرمانشاه ۲ بر یک نتیجه را واگذار کرده بود.

رییس اداره ورزش و جوانان بوکان ادامه داد: مسابقات لیگ دسته اول جوانان کشور امسال با حضور ۲۶ تیم در سه گروه ۶ تیمی و یک گروه هشت تیمی برگزار می‌شود.

وی گفت: در گروه سوم این رقابت‌ها، تیم‌های سردار بوکان، آرتمیا ارومیه، شهرداری همدان، پدیده غرب کرمانشاه، عقاب مهر تبریز و شماره ۱۰ جلفا حضور دارند.