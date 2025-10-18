ون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری در جلسه پدافند غیر عامل استان با استناد به آیات قرآن گفت: توانمند سازی و ایجاد مصونیت برای بازدارندگی و دشمن شناسی ضروری است.



فتاح محمدی با تاکید بر اینکه اقتدار و عزت نظام در گروی آماده‌سازی همه‌جانبه کشور در برابر سناریوهای تهدید است افزود: ایمن سازی زیر ساخت ها در برابر تهدیدهای انسانی یا طبیعی هم در حوزه سخت افزاری و هم نرم افزاری برای کاهش آسیب ها و تلفات لازم است.



وی بررسی راهکار‌های ارتقای تاب‌آوری اجتماعی را از دیگر ضروریات در شرایط پیش از بحران عنوان کرد و گفت: باید حساسیت ها در خصوص هوشمند سازی و توجه ویژه به پدافند غیر عامل در همه عرصه ها برای مردم تبیین شود.



معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری ادامه داد: باید برای ارائه خدمات پایدار اجتماعی در شرایط غیرمنتظره و بحرانی در همه دستگاهها و ادارات به صورت خاص برنامه ریزی کرد.



محمدی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به انتخابات پیش‌رو و برگزاری الکترونیکی آن، خواستار تدوین سند پدافند غیرعامل ویژه انتخابات شد و گفت: از هم‌اکنون باید دستگاه‌های متولی، زیرساخت‌های ارتباطی، امنیت سایبری و مسیرهای دسترسی را برای اجرای سالم، امن و روان انتخابات آماده کنند.



وی همچنین با اشاره به ضرورت ایجاد پناهگاه‌های امن در مجتمع‌های مسکونی، تجاری و ساختمان‌های عمومی، بیان کرد: امروز در شرایطی نیستیم که حتی یک قدم در برابر دشمن عقب‌نشینی کنیم.



در این نشست ضمن تأکید بر شناسایی نقاط آسیب پذیر،تقویت تعامل بین‌بخشی، هم افزایی بیشتر برای اجرای دقیق مصوبات شورای پدافند غیرعامل از دیگر مصوبات و تاکیدات این جلسه بود.

