به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، همایش هوش سبز به همت شهرک صنعتی جهان آباد میبد و با حضور مدیرکل محیط زیست استان یزد، جمعی از کارفرمایان، صنعتگران و کارشناسان محیط زیست در میبد برگزار شد.

دکتر محمد حسن امامی رئیس انجمن مدیریت سبز ایران در این همایش با تشریح نسل اول تا چهارم دانش مدیریت و مهندسی سبز گفت: کیفیت گرایی حاکم در چهل سال گذشته منطبق بر استاندارد‌ها در صنعت برمدار مشتری مداری، نه تنها آلودگی‌ها را کاهش نداده بلکه باعث تخریب محیط زیست و منابع طبیعی هم شده است.

امامی با بیان اینکه بخش گسترده‌ای از مسائل ما با سبک مدیریتی درست در صنعت قابل حل است افزود: استفاده از فیلتر، داشتن تصفیه خانه و صنعت سبز قوت نیست.

وی گفت: اگر بتوانیم جریان حرکت و مصرف منابع را تحت کنترل در آورده و مصرف را بهینه کنیم؛ هم هزینه‌ها و هم آلودگی‌ها را کاهش دادیم.

رئیس انجمن مدیریت سبز ایران گفت: اگربتوانیم قیمت تمام شده محصول را از طریق مصرف بهینه و منابع کاهش دهیم؛ درعمل، آلودگی را هم کاهش دادیم و به این صنعت امروزه صنعت سبز می‌گویند.

امامی گفت: نسل چهارم از دانش مدیریت و مهندسی سبز این است که چرخه اقتصاد را به حرکت درآوریم و نسبت کیفیت، اقتصاد و محیط سبز را باهم ببینیم چرا که که کیفیت به منابع نیاز دارد و اقتصاد مبتنی بر مصرف منابع و آلودگی زیست محیطی هم به جهت مصرف منابع است.

مدیرکل محیط زیست استان یزد هم در این همایش گفت: ما به طور گسترده در کشور با تغییر اقلیم مواجه‌ایم و با آلایندگی‌هایی هم که در محوردشت یزد – اردکان ایجاد می‌شود، کاهش رطوبت و ریزگرد‌ها باعث ضعیف شدن پوشش‌های گیاهی شده و درحال از بین رفتن است.

اکبری خاطرنشان کرد: امروز ما درکشور ۹۰ درصد ذخائر ژنتیکی را از دست داده‌ایم.

وی گفت: مشکلات حفاظت از محیط زیست با برخورد حل نمی‌شود و نیازمند مشارکت عمومی است.