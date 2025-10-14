ثبت ۶۰ هزار حادثه آب در سامانه ۱۲۲ لرستان
مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب لرستان گفت: در ۶ ماه اول سال ۷۰ هزار درخواست در سامانه ۱۳۲ ثبت شده است که ۶۰ هزار و ۱۲۲ مورد آن مربوط به حوادث آب بوده است .
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان،
مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب لرستان در گفتوگو با رسانهها با اشاره به اینکه در ۶ ماه اول سال ۷۰ هزار درخواست در سامانه ۱۳۲ ثبت شده است گفت: ۶۰ هزار و ۱۲۲ مورد حوادث آب، ۸ هزار و ۲ مورد درخواست مرتبط با فاضلاب، ۴۳۹ مورد درخواست درباره کیفیت آب و ۲۶۰ درخواست از سوی مشترکین بوده است.
نورالدین نوریزدان، مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب لرستان با اشاره به عملکرد ششماهه سامانه ارتباط مردمی ۱۲۲ این شرکت، اظهار کرد: در این مدت ۱۲۷ هزار و ۲۷۵ تماس به سامانه ۱۲۲ متصل و توسط کارشناسان مربوطه پاسخ داده شد.
وی افزود: از این تعداد، ۷۰ هزار درخواست در سامانه ثبت شده که شامل ۶۰ هزار و ۱۲۲ مورد حوادث آب، ۸ هزار و ۲ مورد درخواست مرتبط با فاضلاب، ۴۳۹ مورد درخواست درباره کیفیت آب و ۲۶۰ درخواست از سوی مشترکین بوده است.
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب لرستان گفت: هرگونه شکستگی لوله، نشت آب یا سایر درخواستهای مرتبط با شرکت آب و فاضلاب را از طریق سامانه ۱۲۲ به اطلاع این شرکت برسانند.
نوریزدان خاطرنشان کرد: این سامانه بهصورت ۲۴ ساعته آماده دریافت گزارشها و رسیدگی به درخواستهای مردمی است.