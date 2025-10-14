پخش زنده
بنیاد مسکن انقلاب اسلامی از ثبت ۵۵۰ هزار قطعه زمین روستایی در سامانه حمایتی مسکن خبر داد تا زمینه اجرای بهتر نهضت ملی مسکن در مناطق روستایی فراهم شود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، معاون مسکن شهری بنیاد مسکن انقلاب اسلامی اعلام کرد که ۵۵۰ هزار قطعه زمین در مناطق روستایی به منظور اجرای طرحهای حمایتی مسکن در سامانه «تم» بارگذاری شده است.
این اراضی به صورت اولویتدار به متقاضیان ساکن در روستاها واگذار میشود تا روند ساخت واحدهای مسکونی تسهیل گردد.
همچنین، در بخش شهری، تعداد واحدهای مسکونی که در چارچوب نهضت ملی مسکن شروع به ساخت شدهاند به ۲۲۱ هزار واحد رسیده است.
علاوه بر این، عملیات ساخت ۱۲ هزار واحد مسکن محرومان آغاز شده که بخشی از تفاهمنامه میان سازمان ملی زمین و مسکن و بنیاد مسکن برای ساخت ۵۰ هزار واحد مسکونی محرومان است.
در این طرح، تامین زمین بر عهده سازمان ملی زمین و مسکن است و بنیاد مسکن مسئولیت ساخت و واگذاری واحدها را بر عهده دارد.
این اقدامات در راستای افزایش دسترسی روستاییان و محرومان به مسکن مناسب صورت میگیرد.
مسئولان بنیاد مسکن تاکید کردهاند که استفاده از سامانههای هوشمند، شفافیت و سرعت در واگذاری زمین و اجرای پروژهها را افزایش خواهد داد. اجرای این برنامهها میتواند نقش مهمی در بهبود شرایط مسکن در مناطق کمتر توسعه یافته کشور ایفا کند.