غیر استاندارد بودن مصالح ساختمانی برخی واحدهای تولیدی در استان
مسعود نژاد گفت: ۳۵ درصد مصالح ساختمانی در کهگیلویه وبویراحمد غیراستاندارد است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، معاون منابع انسانی و امور پشتیبانی اداره کل استاندارد و تحقیقات صنعتی استان گفت: در کهگیلویه و بویراحمد۳۹۰ واحد تولیدی ساختمانی وجود دارد که از این تعداد ۲۷۰ واحد غیرفعال است. مهرداد مسعودنژاد با بیان اینکه۱۲۰ واحد فعال تولیدی در استان است، افزود: از این تعداد ۲۰ واحد گواهی استاندارد ندارند که به مراجع قضایی معرفی شدند. مسعودنژاد از لغو پروانه برخی واحدهای صنعتی خبر داد و اضافه کرد: با مکاتباتی که با سازمان صمت استان مقرر شد پروانه واحدهای بدون نشان استاندارد لغو شود معاون منابع انسانی و امور پشتیبانی اداره کل استاندارد و تحقیقات صنعتی استان ادامه داد: برخی از واحدهای تولیدی صنعتی که دارای گواهی استاندارد هستند همه نکات لازم را برای تولید استاندارد رعایت نمیکنند. مسعودنژاد به واحدهای شن و ماسه استان هم اشاره کرد و گفت: در استان کهگیلویه و بویراحمد ۴۰ واحد تولیدی شن و ماسه فعالیت دارند که از این تعداد ۱۰ واحد از آنها بدون نشان استاندارد و پروانه بهرهبرداری هستند.