پیام سیدعباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی به چهل و دومین جشنواره بینالمللی فیلم کوتاه تهران منتشر شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، در بخشی از متن پیام سیدعباس صالحی به چهل و دومین جشنواره بینالمللی فیلم کوتاه تهران آمده است:
«چهل و دومین جشنواره بینالمللی فیلم کوتاه تهران، نه فقط یک رویداد هنری، که فرصتی است برای بازخوانی ظرفیتهای فرهنگی ایران و نشان دادن چهرهای زنده و خلاق از این سرزمین.
ایران عزیز، که قرنهاست مهد حکمت، شعر و زیبایی است، امروز نیز با زبان سینما و بهویژه فیلم کوتاه، پیام هنردوستی، صلح، همدلی و انسانیت را به گوش جهانیان میرساند. فیلم کوتاه نه تنها آینده سینما را میسازد، بلکه رسالتی بزرگ در روایت هنرمندانه داستانها و دغدغههای انسانی دارد. آثار حاضر از سراسر جهان در این جشنواره، خود به گفتوگویی میان فرهنگها تبدیل میشوند؛ گفتوگویی فرهنگی که مرزهای جغرافیایی را درمینوردد و زبان مشترک هنر را میان ملتها زنده نگه میدارد.
امید دارم چهلودومین دوره جشنواره بینالمللی فیلم کوتاه تهران، همچون گذشته، الهامبخش خلاقیتهای نو و پلی برای پیوند عمیقتر هنرمندان ایران با جهان باشد و آیندهای روشنتر برای سینمای کوتاه کشور عزیزمان رقم بزند.»