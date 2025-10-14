پروژه انتقال آب به طبس ۹۷ درصد و آبرسانی به بیرجند ۵۱ درصد پیشرفت فیزیکی دارد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای خراسان جنوبی، در گفتگو با خبرنگار صدا و سیما گفت: پروژه‌های کلیدی آبرسانی در شهر‌های بیرجند و طبس با سرعت قابل توجهی در حال پیشرفت هستند و تلاش‌های گسترده دستگاه‌های اجرایی، نقش مهمی در تضمین تأمین پایدار آب شرب استان ایفا کرده است.

سارانی افزود:تأمین آب شرب یکی از اصلی‌ترین وظایف وزارت نیرو و شرکت‌های آب منطقه‌ای است و با توجه به نیاز‌های جدی مناطق مختلف استان، پروژه‌های متعددی برای مقابله با کمبود آب طراحی و اجرا شده است.

وی در خصوص پروژه انتقال آب به شهر طبس گفت: این طرح که خط انتقال آن ۳۲ کیلومتر است، پس از دو سال توقف به دلیل کمبود منابع مالی، با جذب اعتبار نزدیک به ۵۰۰ میلیارد تومان، از سر گرفته شده و طی یک سال گذشته پیشرفت قابل ملاحظه‌ای داشته است.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای خراسان گفت: در حال حاضر این پروژه با پیشرفت فیزیکی حدود ۹۷ درصد قابلیت بهره برداری دارد و به‌زودی می‌تواند بخشی از نیاز آب شرب طبس را در کوتاه‌مدت و میان‌مدت تامین کند.

سارانی همچنین درباره پروژه آبرسانی به بیرجند افزود: این طرح مهم با خط انتقال ۶۰ کیلومتری که بیش از دو سال به علت مشکلات مالی متوقف شده بود، با تأمین بخشی از اعتبار مورد نیاز، مجددا فعال شده است.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای خراسان جنوبی افزود: تاکنون بیش از ۲۶۰ میلیارد تومان برای این پروژه جذب شده و پیشرفت فیزیکی آن به حدود ۵۱ درصد رسیده است.

سارانی گفت: پیش‌بینی می‌شود این پروژه در اوایل سال آتی به بهره‌برداری برسد و دغدغه تأمین آب شرب بیرجند در میان‌مدت برطرف شود.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای خراسان جنوبی در ادامه به سایر پروژه‌های در دست اجرا اشاره کرد و گفت: مطالعه و آماده‌سازی خط انتقال آب برای شهر‌های فردوس و اسلامیه و روستا‌های مسیر در جریان است و به زودی وارد مرحله اجرایی خواهد شد.

سارانی افزود: همچنین پروژه آبرسانی از دشت آهنگران برای تأمین آب سه شهرستان و ۱۴۷ روستا در قالب پنج شهر در مرحله تصویب کمیسیون ماده ۲۳ سازمان برنامه و بودجه کشور قرار دارد و پس از اخذ ردیف اعتباری و تأمین اعتبار، اجرا خواهد شد.

وی گفت: طرح تامین آب شرب شهر درمیان و چند مجتمع آبرسانی روستایی شرق استان نیز در مراحل مقدماتی قرار دارد و به زودی پیگیری می‌شود.