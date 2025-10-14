\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634 \u062e\u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631\u06cc \u0635\u062f\u0627 \u0648 \u0633\u06cc\u0645\u0627\u060c \u0628\u0627\u0646\u06a9 \u0645\u0631\u06a9\u0632\u06cc \u0637\u0628\u0642 \u062a\u06a9\u0644\u06cc\u0641 \u0645\u0642\u0631\u0631 \u062f\u0631 \u0642\u0627\u0646\u0648\u0646 \u0628\u0648\u062f\u062c\u0647\u060c \u0627\u0637\u0644\u0627\u0639\u0627\u062a \u062c\u062f\u06cc\u062f \u0645\u0631\u0628\u0648\u0637 \u0628\u0647 \u062a\u0633\u0647\u06cc\u0644\u0627\u062a \u0648 \u062a\u0639\u0647\u062f\u0627\u062a \u06a9\u0644\u0627\u0646 \u062c\u0627\u0631\u06cc \u0648 \u063a\u06cc\u0631\u062c\u0627\u0631\u06cc \u06f2\u06f5 \u00a0\u0628\u0627\u0646\u06a9 \u0631\u0627 \u0628\u0631\u0648\u0632\u0631\u0633\u0627\u0646\u06cc \u06a9\u0631\u062f.\n