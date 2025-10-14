معاون مسکن و ساختمان راه و شهرسازی استان اردبیل گفت: شهرک ۶۴۵ هکتاری شهید سلیمانی اردبیل یکی از بزرگ‌ترین سایت‌های طرح نهضت ملی مسکن در کشور بوده که با اتمام این پروژه‌های مسکونی بیش از ۶۱ هزار نفر در آن سکونت خواهند داشت.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز اردبیل صمد علامه در جریان بازدید مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن و هیئت همراه از پروژه‌های طرح نهضت ملی شهر اردبیل اظهار کرد: اردبیل در اجرای طرح مهم و راهبردی نهضت ملی مسکن در بین استان‌های پیشرو و برتر کشور قرار دارد.

وی افزود: طبق برنامه‌ریزی و سیاست‌های ابلاغی معاونت مسکن وزارت راه و شهرسازی، سهم استان اردبیل در دوره چهارساله ساخت ۷۹ هزار و ۱۲۳ واحد مسکونی بوده که از این تعداد ۴۶ هزار و ۹۸۹ واحد مربوط به شهر اردبیل است.

معاون مسکن و ساختمان راه و شهرسازی استان اردبیل ادامه داد: تعداد ۲۱ هزار و ۵۵۱ واحد مسکونی در قالب طرح نهضت ملی مسکن شهر اردبیل در ۵ سایت بنام‌های شهرک ۶۴۵ هکتاری سردار شهید حاج‌قاسم سلیمانی، شهرک ۸۲ هکتاری شهید سید جعفر خراسانی، شهرک اندیشه، شهرک نفت و سایت مسکن کوی میراشرف در حال اجرا است.

علامه تصریح کرد: همگام با ساخت واحد‌های مسکونی طرح نهضت ملی در شهرک ۶۴۵ هکتاری سردار شهید حاج‌قاسم سلیمانی اردبیل، طرح‌ها و پروژه‌های مربوط به آماده‌سازی معابر اصلی و فرعی و پروژه‌های زیربنایی، روبنایی و خدمات عمومی طبق برنامه زمان‌بندی‌شده در حال انجام است.

معاون مسکن و ساختمان راه و شهرسازی استان اردبیل گفت: تلاش می‌کنیم پروژه‌ها و واحد‌های مسکونی تحویلی به متقاضیان طرح نهضت ملی مسکن در سطح استان، هم از لحاظ کیفیت ساخت و هم از لحاظ طراحی بیرونی و داخلی نمونه باشد.

علامه همچنین اضافه کرد: شهرک ۶۴۵ هکتاری شهید سلیمانی اردبیل یکی از بزرگ‌ترین سایت‌های طرح نهضت ملی مسکن در کشور بوده و ساخت ۱۶ هزار و ۱۸۰ واحد مسکونی در این شهرک در حال انجام است که با اتمام این پروژه‌های مسکونی بیش از ۶۱ هزار نفر در آن سکونت خواهند داشت.

وی در ادامه با اشاره به پیشرفت پروژه‌ها در شهرک شهید خراسانی، افزود: پیشرفت فیزیکی این شهرک ۸۲ هکتاری به‌عنوان دومین سایت بزرگ طرح نهضت ملی استان از مرز ۵۵ درصد عبور کرده است.