به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، دومین روز برگزاری نمایشگاه اکسپوی در شیراز با استقبال گرم کشور‌های عربی همراه بود .

صادق حمیدیان مدیر اتاق بازرگانی فارس این نمایشگاه را فرصت مناسبی برای معرفی تولیدات صنعتگران و کشاورزان و تولید کنندگان و دانش بنیان‌های فارس به سرمایه گذاران خارجی عنوان کرد و گفت : دراین نمایشگاه توانمندی‌ها صنعتی و کشاورزی و فرصت‌های سرمایه گذاری فارس در ۳۰۰ غرفه به نمایش گذاشته شده است .

وی افزود : تجار و بازرگانان و سرمایه گذاران کشور‌های عربی در طول بازدید از این نمایشگاه ضمن آشنایی با صنعتگران و تولید کنندگان فارس قرارداد‌هایی برای خرید تولیدات و همچنین سرمایه گذاری در استان فارس منعقد کردند .

۳۷ شهرستان فارس توانمندی‌های سرمایه گذاری خود را در نمایشگاه اکسپوی شیراز تا بیست و سوم مهرماه در محل دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی فارس به نمایش گذاشته‌اند .