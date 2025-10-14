به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، علی آقامحمدی در همایش نقش تامین مالی پایدار در امنیت غذایی که امروز سه شنبه ۲۲ مهرماه ۱۴۰۴ در سالن همایش‌های صدا و سیما برگزار شد، با بیان اینکه کشور ما در منطقه‌ای پر از جنگ و درگیری واقع است، گفت: نتایج مطالعات و گزارش‌های نهاد‌های بین المللی از جمله سازمان ملل متحد به وضوح نشان می‌دهد که طی دهه‌های اخیر اختلافات و درگیری‌ها بین کشور‌ها افزایش یافته و این شرایط در آینده تشدید خواهد شد.

وی با اشاره به رخداد‌های بین المللی به ویژه در عرصه مواد غذایی و تامین امنیت غذایی اظهار داشت: گزارش رسمی سازمان ملل بین می‌کند که از سال ۲۰۰۷ تا ۲۰۲۳ وضعیت ۹۷ کشور جهان به سمت جنگ رفته است و این روند در آینده تشدید خواهد شد.

عضو مجمع تشخیص مصلحت جهان با تاکید بر اینکه در هر وضعیتی ما باید برای تامین امنیت غذایی تلاش کنیم، افزود: در هیچ وضعیتی نباید اوضاع را امن در نظر بگیریم، چراکه حتی اگر ایران نیز هیچ چالشی نداشته باشد سایر نقاط جهان و به ویژه منطقه ما پر از درگیری است و هر یک از این اختلافات بین کشور‌های دیگر، روی تعامالات ما و مخصوصا تامین غذای جامعه اثر می‌گذارد.

آقا محمدی با بیان اینکه منطقه ما منطقه جنگ است، تصریح کرد: اینکه از صلح صحبت شود و کسی خود را مرد صلح بداند، یک شوخی است؛ چراکه مطالعات و گزارش‌ها نشان می‌دهد و در عمل هم می‌بینیم که کشور‌های مختلفی بر سر منافع مشروع یا غیرمشروع درگیر هستند.

وی با اشاره به جنگ و درگیری‌های متعدد حال حاضر جهان افزود: اگر ما نیز بطور مستقیم درگیر جنگ نباشیم و همه اختلافات و مشکلاتمان هم رفع شده باشد، متاثر از درگیری‌های دیگر کشور‌ها خواهیم بود و نمی‌توانیم به اروپا بگوییم که با روسیه درگیر نباشد یا امریکا با چین و هند با پاکستان درگیر نباشند.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با یادآوری تبعات فاجعه بار جنگ‌های جهانی اروپائیان در ایران، اظهار داشت: در جنگ جهانی دوم ما رسما بیطرف بودیم، اما به دلیل درگیری کشور‌های دیگر بیش از ۱۰ میلیون ایرانی جان خود را از قحطی و نبودن غذا از دست دادند و کشور‌هایی که در جنگ نقش داشتند براحتی و با بی تفاوتی از کنار آن گذشتند و حتی خبر این فاجعه را نیز منتشر نکردند.

آقامحمدی با بیان اینکه در برنامه ریزی و تلاش برای تامین امنیت غذایی باید این واقعیت‌ها در نظر گرفته شود، اظهار داشت: در چنین شرایطی تامین غذای شهر‌ها اهمیت ویژه‌ای دارد و باید به کشاورزی و تولید غذا در حاشیه شهر‌ها توجه ویژه داشت.

وی با اشاره به تحلیل رفتن کشاورزی در حاشیه تهران مانند شهریار تصریح کرد: ما نمی‌توانیم اجازه دهیم که اراضی تولید کننده غذا در نزدیکی شهر‌ها به عناوین مختلف از بین بروند و به عنوان مثال برای تولید مسکن، کشاورزی را از بین ببریم.

آقامحمدی با تاکید بر اینکه برای حفظ کشاورزی در نزدیکی شهرها باید اسناد و احکام قانونی تنظیم شود، تصریح کرد: در کشورهایی مانند ژاپن نیز می بینیم که در حاشیه و یا حتی در بخشی از صنعتی ترین شهرها نیز کشاورزی انجام می شود تا پشتوانه ای برای تامین غذای شهر در شرایط مختلف باشد.

این عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در بخش دیگری از سخنان خود، با بیان اینکه برای حمایت مالی از بخش کشاورزی لازم است ساختار بانکی و مالی جداگانه‌های برای کشاورزان خرده مالک و تولیدکنندگان بزرگ در نظر گرفته شود، اظهار داشت: وضعیت و شرایط کشاورزان کمتر برخوردار با کشاورزان و شرکت‌های بزرگ متفاوت است و از این رو نوع تعامل و حمایت‌ها و ارائه خدمات بانکی و مالی آنها نیز باید متفاوت و متناسب باشد.

آقامحمدی با تاکید بر اینکه در زمینه تامین مالی کشاورزی، به یک بازمهندسی نیاز داریم افزود: این جداسازی ساختار و تعامل، بدون نیاز به تاسیس بانک یا مجموعه جدیدی، در قالب بانک کشاورزی قابل انجام است.

وی با بیان اینکه در گذشته نیز خدمات بانکی در دو بانک مرتبط با کشاورزی صورت می‌گرفت، اظهار داشت: با این تفکیک هم امکان توسعه و پیشرفت کشاورزان و شرکت‌های بزرگ و اجرای طرح‌هایی مانند کشت قراردادی یا کشت فراسرزمینی با مشارکت و تعامل بانکی فراهم می‌شود و هم اینکه زمینه برای حمایت از کشاورزی‌های کوچک و کم برخوردار مساعد می‌شود.