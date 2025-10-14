همزمان با روز بزرگداشت حافظ شیرازی، ویژه‌برنامه‌ای فرهنگی با عنوان «شب حافظ» به همت شهرداری و شورای اسلامی شهر حمیدیا در مجتمع فرهنگی امام علی (ع) این شهر برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، همزمان با روز بزرگداشت حافظ شیرازی، ویژه‌برنامه‌ای فرهنگی با عنوان «شب حافظ» به همت شهرداری و شورای اسلامی شهر حمیدیا و با همکاری نهاد کتابخانه‌های عمومی استان یزد در مجتمع فرهنگی امام علی (ع) این شهر برگزار شد.

در این آیین، محفل حافظ‌خوانی، شعرخوانی شاعران استان یزد، نمایشنامه‌خوانی و بازخوانی غزلیات حافظ اجرا شد که با استقبال گسترده اهالی فرهنگ و ادب همراه بود.

در این مراسم، الله‌وردی شهردار حمیدیا، با تبریک روز حافظ گفت: «به همت شورای اسلامی شهر، شهرداری حمیدیا و نهاد کتابخانه‌های عمومی، برنامه‌های متنوع فرهنگی در مجتمع فرهنگی امام علی (ع) برگزار می‌شود و خوشبختانه محفل حافظ‌خوانی بیش از نه سال است که در این مجموعه و کتابخانه حضرت زهرا (س) برپا است.»

وی با بیان اینکه شهرداری و شورای اسلامی شهر حمیدیا همواره از فعالیت‌های فرهنگی حمایت کرده‌اند، افزود: «در تلاشیم با همکاری مجموعه فرهنگی امام علی (ع)، کلاس‌های آموزشی و فرهنگی متعددی از جمله دوره‌های آموزش شهروندی را برای عموم مردم برگزار کنیم.»

شهردار حمیدیا هدف از برگزاری چنین برنامه‌هایی را پاسداشت مفاخر فرهنگی و آشنایی نسل نوجوان با میراث ادبی کشور عنوان کرد.



در ادامه، رفیعی مدیرکل کتابخانه‌های عمومی استان یزد، با اشاره به جایگاه محافل ادبی در ترویج فرهنگ مطالعه اظهار داشت: «برگزاری محافل ادبی از برنامه‌های مستمر و مؤثر در کتابخانه‌های عمومی کشور است که سال‌هاست در استان یزد نیز تداوم دارد. محفل ادبی «شاخه‌نبات» در کتابخانه حضرت زهرا (س) حمیدیا از جمله نمونه‌های موفق این محافل است که بیش از نه سال سابقه دارد و استاد مطهری‌نیا مدیریت علمی آن را برعهده دارد.»

وی افزود: «در این محافل، اهالی شعر و ادب و علاقه‌مندان به حافظ‌خوانی حضور فعال دارند و بسیاری از شاعران جوان استان یزد فعالیت ادبی خود را از همین نشست‌ها آغاز کرده‌اند. در برنامه امشب نیز چهار شاعر برجسته استان یزد شعرخوانی کردند و اجرای نمایشنامه‌خوانی و بازخوانی غزلیات حافظ جلوه‌ای ویژه به مراسم بخشید.»

مدیرکل کتابخانه‌های عمومی استان یزد در پایان تصریح کرد: «تمام فعالیت‌های کتابخانه‌های عمومی با هدف ترویج کتاب‌خوانی انجام می‌شود و این محافل تلاش دارند ضمن گسترش شعر و ادبیات، به پرورش شاعران و نویسندگان جوان کمک کنند.»