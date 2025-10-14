مدیر کل مشارکت‌های معاونت جوانان اعلام کرد: شفافیت، قانونمندی و مشارکت؛ سه محور اصلی انتخابات شبکه‌های جوانان است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما خاطره کلیبری مدیرکل مشارکت‌های وزارت ورزش و جوانان در مصاحبه با خبرنگار ما از آغاز انتخابات شبکه‌های تخصصی سازمان‌های مردم‌نهاد جوانان از آبان ماه امسال خبر داد و گفت: این انتخابات با هدف ایجاد تعامل میان اعضای شبکه، تقویت سرمایه اجتماعی، توسعه مهارت‌های جمعی، ایجاد پیوند میان نخبگان جوان و نهاد‌های مرتبط و حمایت مادی و معنوی از شبکه‌ها طراحی شده است.

کلیبری افزود: شبکه‌های تخصصی در قالب مجموعه‌ای از ضوابط و اهداف مشخص فعالیت می‌کنند و محور اصلی آنها تبادل علمی، آموزش تخصصی و حمایت از طرح‌های نوآورانه جوانان است. این شبکه‌ها بستر رشد ظرفیت‌های فردی و جمعی تشکل‌های جوانان را فراهم می‌کنند.

مدیرکل مشارکت‌های اجتماعی با اشاره به سیاست محله‌محور دولت، از ایجاد شبکه جدید محلات، روستایی و عشایری جوانان همخبر داد و گفت: این شبکه با هدف تقویت مشارکت اجتماعی و فرهنگی جوانان در مناطق کمتر برخوردار تشکیل می‌شود تا زمینه هماهنگی فعالیت‌های داوطلبانه، فرهنگی و اقتصادی در این مناطق فراهم شود.

وی با تأکید بر اهمیت حضور سراسری سمن‌های جوانان در این رویداد افزود: بستر لازم برای مشارکت تمامی تشکل‌هایی که مجوز فعالیت از وزارت ورزش و جوانان دارند فراهم شده است و از همه دعوت می‌شود در روند انتخابات مشارکت فعال داشته باشند.

به گفته کلیبری فهرست نهایی نامزد‌های هر شبکه هفت روز پیش از رأی‌گیری توسط استان‌ها اعلام خواهد شد و فرآیند انتخابات زیر نظر کارشناسان استانی و اداره‌کل مشارکت‌های اجتماعی برگزار می‌شود.

مدیرکل مشارکت اجتماعی افزود: شیوه‌نامه و دستورالعمل اجرایی این انتخابات به‌صورت شفاف منتشر شده و حضور گسترده تشکل‌های جوانان به تقویت هم‌افزایی، شفافیت و اثرگذاری شبکه‌های تخصصی در سراسر کشور کمک خواهد کرد.