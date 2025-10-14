به گزارش خبرگزاری صداوسیما، محمد جعفری همزمان با آغاز هفته تربیت بدنی در نشست خبری خود اظهار کرد: قرار است روز شنبه ۲۶ مهرماه همزمان با هفته تربیت بدنی در ۷۲۷ منطقه آموزشی کشور اجرایی شود که افتتاحیه المیپاد قرار است در منطقه ۱۴ تهران با حضور وزیر آموزش و پرورش و وزیر ورزش و جوانان با هدف نشاط و شادابی ورزشی دانش آموزی برگزار می‌شود.

وی بیان کرد: انجمن ورزشی دانش آموزی را احیا کردیم، در حوزه معاونت تربیت بدنی نیز ۲ تشکل در اختیار داریم که از جمله سفیران سلامت و انجمن‌های ورزش دانش آموزی است، بناست فضای آموزشی و ورزشی را ارتقا دهیم.

تهیه اطلس فضا‌های ورزشی درون مدارس

وی با بیان اینکه فضای استاندارد ورزشی در سطح کشور ۳۸ صدم متر مربع است خاطر نشان کرد: ۲۱ صدم آن درون مدرسه و ۱۷ صدم آن برون مدرسه‌ای است و قرار است تا یک ماه آینده اطلس دقیق فضای آموزشی درون مدرسه را مشخص کنیم.

معاون تربیت بدنی و سلامت وزارت آموزش و پرورش گفت: مولفه دیگر ما بحث تحقق عدالت آموزشی از طریق ایجاد فضا است، مدرسه فقط به کلاس درس نیاز ندارد، همواره بر این امر تاکید دارم و حتی در کارگروه خیرین تربیت بدنی مصوب شده است مدارس نیاز به فضایی برای تربیت بدنی دارند، در این راستا در حال تلاش برای ارتقای سرانه فضای دانش آموزی هستیم، امیدواریم تا یک ماه آینده اطلس احصایی فضا‌های ورزشی دانش آموزی را ارایه کنیم و همه باید کمک کنند تا سرانه فضای ورزش دانش آموزی به یک متر مربع افزایش یابد.

جعفری گفت: هفته تربیت بدنی و ورزش در پیش است و این هفته را خدمت تمام دست اندرکاران ورزش ایران تبریک می‌گویم امیدوار در سال پیش رو اتفاقات خوبی در حوزه تربیت بدنی و سلامت رخ دهد، هر برنامه و سندی که در معاونت تنطیم می‌شود مستند به اسناد بالا دستی است، برنامه هفتم و برنامه درس ملی تکالیفی مشخص کرده و شعار ما همه با هم برای ایران و مدرسه است و فعالیت ما مدرسه محور است و چندین مولفه را در بر می‌گیرد که عدالت محوری و هماهنگی با دولت وفاق از مهمترین چشم انداز‌های آن است.

معاون وزیر آموزش وپرورش ادامه داد: دولت ۲ رویکرد در نظام تعلیم و تربیت بدنی دارد، توسعه عدالت آموزشی و تربیتی و کیفیت بخشی مهمترین مولفه مورد نظر دولت است، برنامه و بودجه را در کنار هم قرار دادیم و طرح آن با همکاری مدیران ارشد منطقه‌ای و استانی طراحی شده، دولت و مجلس نیز حامی ما است، برای اینکه این برنامه اجرایی شود چهار مولفه تعریف شده است، مولفه اول منابع انسانی به لحاظ کمی و کیفی است، ۳۴ هزار معلمان تربیت بدنی داریم که ۱۵ هزار معلم تربیت بدنی کم داریم، حداقل باید ۵۰ هزار معلم داشته باشیم، کمبود‌ها را از طریق ماده ۲۸، دانشگاه فرهنگیان و حق التدریسی‌ها باید جبران کنیم.

فعالیت بیش از ۶ هزار مراقب سلامت

جعفری با اشاره به نقش مراقبین سلامت گفت: بیش از ۶ هزار مراقب سلامت داریم و باید کمبود‌ها را جبران کنیم، تعدادی در رشته بهداشت مدارس استخدام کردیم و امسال نیز شماری استخدام می‌کنیم، از خانه‌های بهداشت و سفیران سلامت استفاده خواهیم کرد، در بخش کیفیت بخشی برنامه‌ها دستورالعمل شمیم طراحی کردیم که در فرایند مستندسازی است، این طرح زمانبر است، اما ارتقای تربیت بدنی و سلامت اولویت ما است، ما به دنبال همایش و نمایش نیستیم بلکه دنبال ارتقای فنی و کیفی هستیم.

وی گفت: دومین مولفه ما برگزاری جلسات کارشناسان و ایجاد کمیسیون‌های تخصصی است تا هر دستورالعملی آسیب شناسی شود و در نهایت بهترین طرح ارایه داده می‌شود، فدراسیون در راستای سلامت و تندرستی این طرح را به عنوان نقشه راه در دستور کار قرار می‌دهد، نکته دوم درس تربیت بدنی است، از پایه اول تا دوازدهم ۲ ساعت درس تربیت بدنی داریم، باید دستورالعمل اجرا و ارزشیابی درس تربیت بدنی داشته باشیم.

مهارت آموزشی ۶ میلیون دانش اموز طبق برنامه هفتم

وی ادامه داد: بحث مهارت آموزی در کنار دیگر طرح‌ها قرار می‌گیرد، بر اساس قانون هفتم باید ۶ میلیون دانش آموز مهارت شغلی، حرفه‌ای و ورزشی داشته باشند، دستور هم طبق نظر مقام عالی وزارت اعلام شده است، ما اکنون بیش از سه میلیون متقاضی مهارت آموزی داریم که ۲ میلیون در دوره ارزشیابی شرکت کردند که بیش از یک میلیون و ۲۰۰ هزار نفر قبول شدند، برای بهتر اجرایی شدن مهارت آموزی نظرات کارشناسان و دانش آموزان نیز لحاظ شده است.

معاون تربیت بدنی و سلامت گفت: تحول در برنامه درسی، مولفه سوم در معاونت است، در تهران ۲۰ مدرسه به صورت نمونه در بحث تحول در درس تربیت بدنی در حال اجرا است و اگر موفق باشد سال‌های آینده فراگیر خواهد شد، یک کار مشترک بین تربیت بدنی، سلامت و آموزش ابتدایی در حال شکل گیری است.

الزام افزایش ساعت ورزش دانش آموزان

جعفری افزود: در بخش کیفیت بخشی دستورالعمل‌هایی اجرایی شده که یکی در مراسم آغازین مدرسه است و بخشی از آن نرمش صبحگاهی است، همچنین کلیپ‌هایی با نام ضربان مدرسه با رویکرد آموزشی، تربیتی و هویتی تهیه و پخش خواهد شد، همه دغدغه داریم که برنامه‌ای طراحی شود که در هفته ۲ ساعت و نیم به درس تربیت بدنی اضافه شود، باید مدرسه را به عنوان میدان پویا در نظر بگیریم، افتتاحیه المپیاد دانش آموزی درون مدرسه‌ای با حضور وزرای آموزش و پرورش و ورزش و جوانان شنبه هفته آینده (۲۶ مهرماه) برگزار خواهد شد، این یک رویداد بزرگ مدرسه‌ای است، احیای انجمن‌های ورزشی دانش آموزی از دیگر برنامه‌های ما است.

معاون تربیت بدنی و سلامت گفت: همچنین طرح پهلوان سعید (شهید طوقانی) اجرایی می‌شود، از ۷۳۷ منطقه ۲۴۰ منطقه تحت پوشش کانون‌ها را داریم، پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی کار دیگر ما است که مورد تاکید وزیر آموزش و پرورش است و برای این مهم تیم‌هایی تشکیل شده است، میدان پویا بحث دیگر ما است، پنج فعالیت ذیل این برنامه با رویکرد نشاط و انگیزه آفرینی تعریف کردیم، در این راستا ۴ هزار و ۴۱۶ برنامه در سراسر کشور برگزار شد، بخشی از فعالیت‌های ورزشی مانند جشنواره و مسابقات توسط فدراسیون ورزش دانش آموزی برگزار می‌شود، با برخی فدراسیون گفتمان‌هایی داشتیم تا به پیشرفت ورزش دانش آموزی کمک کنیم.

تجهیز ۶۴ هزار مدرسه به تجهیزات ورزشی تحت پوشش طرح مهر

وی گفت: در کنار رویکرد ملی رویکرد بین المللی هم داریم و ما در ۲ رویداد شرکت کردیم که در این رویداد‌ها با ۱۲ تیم و ۸ تیم در جایگاه پنجم قرار گرفتیم، فروردین ماه هم که مسابقات در صربستان بود ۲۳ تیم اعزام کردیم که نتیجه آن ۸۶ مدال بود که در بین ۵۶ کشور مقام ششم را کسب کردیم.

وی افزود: مولفه آخر در بحث سلامت و تربیت بدنی پوشش تجهیزات ورزشی و بهداشتی است، در این راستا بیش از ۶۴ هزار مدرسه را با طرح مهر پوشش دادیم، در قالب این طرح یک میلیون قلم کالای ورزشی و بهداشتی به استان‌ها اعزام شد.

راه اندازی ۳۲ کانون تندرستی با رویکرد اصلاح ناهنجاری قامتی

جعفری در پاسخ به سوالی درباره اختلالات اسکلتی دانش آموزان گفت: برنامه ما هم در بخش سلامت است و هم در بخش تربیت بدنی، ناهنجاری اسکلتی را انکار نکردم، ما بر سواد حرکتی تاکید داریم و اگر دانش آموز از همان ابتدا سواد حرکتی را بیاموزد بی تردید ناهنجاری اسکلتی کمتر رخ می‌دهد، ۳۲ کانون تندرستی با رویکرد اصلاح ناهنجاری قامتی و افزایش سواد حرکتی در سطح کشور راه اندازی کردیم، ما حتی کار را با دانش آموزان استثنایی شروع کردیم، دانش، آموزان باید در سطح هوشی و حتی بدنی مورد ارزیابی قرار گیرند، اگر دانش آموز مشکلی داشته باشد به والدین اطلاع داده و به کانون‌ها معرفی می‌شود.