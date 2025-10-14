هر اسکناس دلار آمریکا به ۷۲ هزار و ۵۲۱ تومان و حواله دلار نیز به ۷۰ هزار و ۴۰۹ تومان رسید.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، بانک مرکزی اعلام کرد در معاملات امروز سه شنبه یکم مهر ۱۴۰۴ مرکز مبادله ارز و طلای ایران هر اسکناس دلار آمریکا به ۷۲ هزار و ۵۲۱ تومان و نرخ حواله دلار نیز به ۷۰ هزار و ۴۰۹ تومان رسیده است.

قیمت هر اسکناس یورو در مرکز مبادله ایران به ۸۳ هزار و ۹۳۷ تومان و نرخ حواله یورو نیز به ۸۱ هزار و ۴۹۲ تومان رسیده است.

از سوی دیگر اسکناس درهم امارات ۱۹ هزار و ۷۴۷ تومان ارزش‌گذاری شده و نرخ حواله درهم نیز ۱۹ هزار و ۱۷۲ تومان است.