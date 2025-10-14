هنرمندان خوشنویس چهارمحال و بختیاری در روز ملی خوشنویسی آثار خود را با موضوع «ایران من، ایران جان» به رشته تحریر درآوردند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز چهارمحال و بختیاری،هم‌زمان با روز ملی خوشنویسی، دو رویداد هنری شامل برپایی نمایشگاه خوشنویسی بانوان هنرمند استان با عنوان «یاد یار مهربان» و بداهه‌نویسی با موضوع «ابران من، ایران جان» با همکاری انجمن خوشنویسی شعبه شهرکرد در نگارخانه شهید شهرانی این شهر برگزار شد.

رئیس انجمن خوشنویسی شعبه شهرکردگفت: نمایشگاه یاد یار مهربان حاصل کار نجمه فتاحی و ملیحه قادری از بانوان هنرمند استان است که آثار خود را زیر نظر استاد جمشید مردانی، تهیه و آماده کرده‌اند.

محمد ابراهیمان افزود: ۵۰ تابلوی به نمایش در آمده در این نمایشگاه به خط ثلث و نستعلیق و در قالب‌های چلیپا، کتابت و قطعه خلق شده و در معرض دید عموم قرار گرفته است.

وی با اشاره به اینکه در حاشیه نمایشگاه یاد یار مهربان، برنامه بداهه‌نویسی حوشنویسان استان با موضوع «ایران من، ایران جان» هم برگزار شده است، یادآور شد: این برنامه به مناسبت روز ملی خوشنویسی و به صورت هم‌زمان در تمامی شعب انجمن خوشنویسی کشور اجرا می‌شود.

نمایشگاه خوشنویسی یاد یار مهربان تا ۲۶ مهر همه روزه از ساعت ۹:۳۰ تا ۱۳ و از ۱۵:۳۰ تا ۱۸:۳۰ در نگارخانه شهید شهرانی مجتمع فرهنگی هنری غدیر شهرکرد میزبان علاقه‌مندان است.