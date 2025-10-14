یه گزارش خبرگزاری صداوسیما، میدرضا افتخاری مدیر رادیو صبا، با حضور در استودیو شبکه خبر در بخشی از سخنانش، درباره پویش صباخوانی غزل های حافظ گفت: این­ پویش سه سال پیش آغاز شد با این نیت که ما یک پویش مردمی داشته باشیم و بتوانیم یک دور کامل دیوان حضرت حافظ را با صدای مردم ضبط بکنیم.

وی افزود: با این هدف پویش را آغاز کردیم به بهانه اینکه در شب یلدا از برگزیدگان هر دوره قدردانی بکنیم. سیاست گذاری این بود که هر دوره یک تعدادی محدودی از غزل‌های حافظ بازخوانی شود توسط مردم. شروع با غزل‌هایی بود که از واژه صبا استفاده شده بود، چون شبکه صبا برگزار می‌کرد و حدود ۱۱۳ غزل حافظ دارد که حداقل یک بار از واژه صبا استفاده شده است. این پویش شروع شد در سال اول ۴۰ غزل انتخاب شد و در سال دوم هم ۴۰ غزل دیگر، امسال هم فرصتی شد که ۴۰ غزل بعدی حافظ را به مسابقه بگذاریم بین مردم و علاقه مندانی که دوست دارند حافظ خوانی کنند.

وی گفتک هر سال شروع پویش همزمان بود با روز بزرگداشت روز حافظ­ که بیستم مهر است. امسال این روز مصادف شد با سومین رویداد ملی «ایران جان»، که هفته فارس بود. این دوره به صورت مشترک با مرکز فارس برگزار می شود. افتتاحیه این پویش یکشنبه ۲۰ مهر روز بزرگداشت حافظ در حافظیه شیراز برگزار شد که بسیار استقبال خوبی داشت.

وی افزود: از دیروز دریافت آثار شروع شد و علاقه مندان می توانند با مراجعه به تارنمای شبکه صبا، یکی از ۴۰ غزل را انتخاب و بازخوانی کنند و در همان تارنما به صورت صوتی ارسال کنند و برگزیدگان شب یلدا معرفی می‌شوند.

وی گفت: ما در دو دوره گذشته نزدیک هزار و ۶۰۰ اثر قابل داوری داشتیم. ­داوری انجام و به برگزیدگان هدایای اهدا شد و شب یلدا هم از آنها قدردانی شد. ولی چون هدف اولیه بازخوانی یک دوره کامل حافظ بود یک داوری مجدد بعد از پایان پویش انجام می‌شود هر دوره و بین هر غزل بهترین را انتخاب می‌کنیم بهترین خوانش و درست‌ترین خوانش را انتخاب می‌کنیم که می شود هر دوره چهل غزل، از دوستان دعوت می‌کنیم که تشریف بیارند تو استودیو و انجا ضبط می‌شود که به صورت صوت و تصویر این دوره کامل حافظ را داشته باشیم. سال گذشته ۴۰ غزل اول را در مراسم افتتاحیه دومین پویش رونمایی کردیم، ۴۰ غزل دوم که مخاطبان بازخوانی کرده بودند آمدند به استودیو و به صورت تصویری هم ضبط شد.

یکی از هدف گذاری‌های شبکه صبا کشف استعداد‌هاست، که در مسابقه «صباگو»، هم این اتفاق افتاد که از بین شرکت کنندگان تعدادی از مخاطبان خوش صدا را انتخاب کردیم و الان در حال حاضر با آن‌ها برنامه «القصه»، را ضبط می‌کنیم که کتاب گویا است. برای این دوستان هم یک برنامه ادبی داریم که به زودی طرحش کامل می‌شود، الان ۸۰ نفر داریم که این ۸۰ نفر هر کدام در حوزه‌ای می‌توانند به ما کمک کنند. اینکه این افراد فقط یک غزل بخوانند نیست در واقع این برنامه یک آزمون ورودی است برای دوستان و انتخاب می‌شوند برای ساخت برنامه‌های مختلف­، شاید تا نوروز بتوانیم با این عزیزان یک برنامه‌ای آماده پخش کنیم­.

وی گفت: مجموعه تصویری را با این نیت ضبط کردیم که برای همه شبکه‌های تلویزیونی چه سراسری و چه استانی ارسال می‌کنیم که پخش کنند یک کار دو دقیقه‌ای است که می‌توانند میان برنامه پخش کنند،­ در فضای مجازی توزیع می‌شود و به صورت صوتی هم در شبکه‌های رادیویی پخش می‌ شود.

وی درباره داوری­ این دوره گفت: کار امسال را با هماهنگی و همکاری با مرکز فارس انجام می‌دهیم در تفاهم نامه‌ای که اوایل ماه امضا شد این کار صورت می گیرد. علاقه مندان برای ارسال آثار تا آخر آبان فرصت دارند. آثار را هیات داوران داوری می‌کنند و اواخر آذر و قبل از شب یلدا، مراسم را در حافظیه برگزار می‌کنیم، برگزیدگان مشخص می‌شوند­ و گزیده آن مراسم را هم سیمای فارس، هم صدای فارس و هم رادیو صبا در شب یلدا پخش می‌کند.

وی درباره ویژه برنامه زنده «صبای فارس»، هم گفت:­ در همان جلسه تفاهم نامه ای که با مرکز فارس داشتیم پیشنهاد دادیم که صدای مرکز فارس این آمادگی را دارد که برنامه شعر و موسیقی آماده بکنند و ما هم این آمادگی را داشتیم و همزمان شد با ایران جان فارس ایران، ما این آماده کردیم و طرحش آماده شد و پخش می‌شود با تولید مشترک شبکه رادیویی صبا و صدای مرکز فارس. با توجه به بازخوردی که داشتیم به صورت یک روز در میان­ بعد از این هفته هم پخش می‌شود. تا ۲۵ مهر این برنامه پخش می شود و از آبان هم دوباره در جدول پخش گنجانده می شود و علاوه بر یک برنامه هم به اسم «ترنم شبانه»، با مرکز خراسان شمالی داریم تولید می‌کنیم به صورت مشترک. برنامه «صبای فارس»، روز‌های فرد و «ترنم شبانه»، روز‌های زوج پخش می شود.